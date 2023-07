Rosenheim-Cops: Foto zeigt neue Hauptdarstellerin bei Dreharbeiten – „Viel Herzlichkeit“

Von: Armin T. Linder

Michaela Weingartner ist neu bei den „Rosenheim-Cops“. Ein Foto von den Dreharbeiten zeigt sie mit ihrem neuen Team, von dem sie in höchsten Tönen schwärmt.

München - Der doppelte Wechsel im Stammteam der ZDF-„Rosenheim-Cops“ ist schon seit ein paar Monaten bekannt: Sevda Polat ist als Pathologin ausgestiegen und macht Platz für eine Nachfolgerin. Und auch im Ermittler-Team gab es eine Änderung: Sophie Melbinger ist nicht länger als Birte Andresen dabei. Die Neue an der Seite von Anton Stadler (Dieter Fischer) heißt Kommissarin Julia Beck und wird von Michaela Weingartner gespielt. Sie steht bereits seit Monaten vor der Kamera, im Herbst sollen die neuen Folgen ausgestrahlt werden.

Rosenheim-Cops-Neuzugang Michaela Weingartner: Neues Foto von Dreharbeiten

Kürzlich sah man Weingartner schon entspannt in einer Drehpause an der Seite ihres neuen Partners sitzen. Jetzt ist ein weiteres Foto vom Set bei Instagram gelandet - und zwar durch ihre Agentur Amaze Management. Die auch gleich dazuschreibt, wer auf dem Bild alles zu sehen ist.

Dass es sich ganz rechts um Max Müller handelt, weiß jeder Fan, schließlich ist er als Michi-Mohr-Darsteller eine echte Legende. Direkt neben ihm posiert Weingartner mit Brille. Und die anderen? Links Kameramann Thomas Wittmann, und die Dame mit dem Kopfhörer ist Regisseurin Micaela Zschieschow. Alle strahlen um die Wette - Weingartner ist sichtlich angekommen im Kreis der Rosenheim-Cops.

Rosenheim-Cops-Neuzugang Michaela Weingartner schwärmt vom Team

Das betont sie auch gegenüber tz.de. Sie drehe bereits seit März für die Rosenheim-Cops. „Meine erste Szene war im Büro Stockl“, erinnert sie sich. „Ich wurde so herzlich von allen Kollegen dort aufgenommen, dass es sich wirklich so ein bisschen wie ‚nach Hause kommen‘ angefühlt hat.“ Weingartner gefällt es auch jetzt noch prächtig am Set: „Mir wurde und wird wahnsinnig viel Vertrauen und Herzlichkeit entgegengebracht, wofür ich sehr dankbar bin und mich jeden Tag wahnsinnig auf den Dreh mit diesem wunderbaren Team freue.“

Dreharbeiten an der Kuhweide: Diese Aufnahmen postete Michaela Weingartner via Instagram. © Michaela Weingartner/Instagram

Bei den Rosenheim-Cops macht sie nicht nur menschliche Bekanntschaften, sondern auch tierische: In ihrer Instagram-Story postete Weingartner einen kurzen Clip von einem Dreh an der Kuhweide mit einem dreifachen „OH YES“. Ihre Vorgängerin erklärte kürzlich gegenüber tz.de die Gründe für ihren Abschied. (lin)