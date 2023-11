Rosenheim-Cops-Kollege plaudert Paukenschlag aus: Stockl plötzlich weg

Die Rosenheim-Cops ohne Stockl im Sekretariat? Eigentlich undenkbar! Doch wie ein Kollege ausplaudert, müssen sich die Fans noch für die aktuelle Staffel auf dieses Szenario einstellen.

München - Die 23. Staffel der ZDF-Rosenheim-Cops ist seit 10. Oktober auf Sendung – und die Infos dazu, was die Fans erwartet, kommen eher häppchenweise. Dass zwei Hauptdarstellerinnen ausgestiegen sind und wer ihnen nachfolgt, ist bereits länger bekannt. Seit Kurzem auch, dass sich ein Star-Gast die Ehre gibt. Die wohl spektakulärste Neuerung allerdings kommt nicht per offizieller Mitteilung, sondern ein Darsteller plaudert sie aus: Stockl wird ersetzt!

Rosenheim-Cops: Stockl wird vorübergehend ersetzt

Die Rosenheim-Cops ohne die fleißige und manchmal etwas schwierige Sekretariats-Dame? Eigentlich undenkbar! Und wer jetzt Schnappatmung bekommt, kann zumindest etwas beruhigt sein: Schauspielerin Marisa Burger steigt nicht dauerhaft aus der Serie aus. Sie wird aber zumindest vorübergehend ersetzt, wie Dieter Fischer (spielt Anton Stadler) in einem Interview beim Südkurier verrät. Die Rosenheim-Cops vorübergehend ohne Stockl: Ein Paukenschlag!

„Wir haben zum Beispiel eine Vertretung für die Frau Stockl, die in Urlaub geht“, so Fischer in einem unscheinbaren Satz. Im Sekretariat wird also plötzlich eine andere Person hocken. Ob die auch den legendären Satz „Es gabat a Leich“ übernimmt? Und ob die echte Stockl dann über eine oder mehrere Folgen lang gar nicht in der Serie zu sehen ist? Das wäre höchst ungewohnt. Beim letzten Mal, da war Stockl über Wochen weg, haben sich die Autoren immerhin einen Trick ausgedacht.

Die andere Neuerung in der aktuellen Staffel, von der Fischer berichtet, ist dagegen schon weniger spektakulär: „Und es soll eine App eingeführt werden, die die Ermittlungen unterstützt. Der Stadler ist technisch ja nicht so bewandert und hat schon Schwierigkeiten, die App zu installieren. Und weil er einfach nicht zugeben will, dass es Probleme gibt, versucht er den ganzen Tag, davon ablenken. Das ist schon sehr lustig und das beschäftigt einen fast mehr als Kriminalfall.“

„Der Stadler ist geizig, das bin ich privat gar nicht“

In dem Interview erzählt Fischer auch, mit welcher Person aus dem Team er „befreundet“ sei sowie wie er seine Figur sehe und wie sich diese von ihm unterscheidet. „Der Stadler ist geizig, das bin ich privat gar nicht, aber ich liebe es, das zu spielen. Er ist auch ein guter Polizist und macht seine Arbeit gut, will aber im Prinzip nur seine Ruhe haben. Sein innerer Antrieb ist der Feierabend, die Freizeit. Das bewundere ich an ihm. Ich bin eher rastlos.“ Den Satz „Stadler, Ende“, mit dem sich Stadler am Telefon immer verabschiedet, habe übrigens er selbst reingebracht, „und das ist von den Autoren aufgegriffen worden“. Man wird ihn in der aktuellen Staffel sicher noch einige Male hören. Nur das mit Stockl, das wird gewöhnungsbedürftig. Wussten Sie, dass Stockl und Michi Mohr fast mal ein Paar geworden wären? (lin)