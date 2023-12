Rosenheim-Cops-Fans aufgepasst: Beliebte Serie mit Winterspecial – ein Star-Gast dürfte für Freude sorgen

Von: Leyla Yildiz

Die Rosenheim-Cops kommen mit einem Winterspecial auf die Bildschirme. Mit dabei ist ein Star-Gast, der aus einer anderen beliebten Serie bekannt ist.

München – Sie sind im deutschen TV einer der Dauerbrenner: Seit mittlerweile fast 22 Jahren, im Januar feiert die Serie Geburtstag, flimmern die Rosenheim-Cops über die Bildschirme der Bundesrepublik. In der aktuellen Staffel dreht sich alles um die Kommissare Anton Stadler und Sven Hansen, die zusammen mit einem großen Team – bestehend unter anderem aus Polizeihauptmeister Michi Mohr und Polizeisekretärin Miriam Stockl – ihre Fälle im Rosenheimer Land bestreiten.

Thomas Hellwig ist ermordet worden. Die Kommissare Stadler und Hansen ermitteln gemeinsam mit Polizist Michi Mohr und Rechtsmedizinerin Dimos. © ZDF/Linda Gschwentner

Normalerweise spielen die Folgen alle immer im Frühling beziehungsweise Sommer – doch jetzt dürfen sich die Fans auf ein ganz besonderes Schmankerl freuen. Die Rosenheim-Cops bekommen ein Winterspecial. Und in dem spielt ein Star-Gast mit, der den ZDF-Zuschauern aus einer anderen, aber ebenfalls sehr beliebten Serie, bekannt sein dürfte.

Winterspecial der Rosenheim-Cops: Star-Gast ist mit von der Partie

Dabei handelt es sich um Heiko Ruprecht. Er hat in „Der Bergdoktor“ die Rolle des Hans Gruber inne, der Bruder des Protagonisten Martin Gruber. Seit Folge eins, die ihm Jahr 2008 ausgestrahlt wurde, ist der Schauspieler aus München Teil der Erfolgsserie. Vielleicht einer der Gründe, wieso er jetzt in dem Winterspecial der Rosenheim-Cops mitwirken durfte? Wer weiß.

Das soll übrigens am Mittwoch, 27. Dezember, um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt werden. Laut einer Vorbinformation geht es in dem 90-minütigen Film um den Mord an Thomas Hellwig, der mit großen Mitteln ein Curling-Turnier auf die Beine gestellt hat. Der Pächter der Curling-Halle entdeckt die Leiche auf dem Eis. Sven Hansen (Igor Jeftić) und Anton Stadler (Dieter Fischer) nehmen sofort die Ermittlungen auf. Wie diese vonstattengehen und wer sich am Ende als Mörder herausstellt, das erfahren die Zuschauer erst nach Weihnachten. (ly)

Gast-Star bei Rosenheim-Cops im Dezember: Die ersten Fotos – „Hätte ich nicht mehr erkannt“

