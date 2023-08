Starkregen, Hagel und Sturmböen: Unwetternacht in Bayern hinterlässt Spuren

Von: Katarina Amtmann

Hitze und Gewitter wechseln sich in Bayern derzeit ab. In der Nacht zu Donnerstag zogen erneut Gewitter durch den Freistaat.

Update vom 17. August, 8 Uhr: Die Unwetternacht hat Spuren hinterlassen, zum Beispiel in Unterfranken. Über Aura (Landkreis Main-Spessart), zogen schwere Gewitter hinweg, der Starkregen brachte den Fluss zum Überlaufen. Er schoss daraufhin durch die Hauptstraße des Ortes, wie Bilder zeigen. Unwetterwarnungen liegen für den Donnerstag, 17. August, im Freistaat zunächst nicht vor. Gültig ist aber weiterhin eine amtliche Warnung vor Hitze.

Die Feuerwehr war in Unterfranken im Dauereinsatz. © Ralf Hettler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Update vom 16. August, 20 Uhr: Mittlerweile hob der DWD die amtlichen Warnungen für den Nordosten Bayerns auf. Somit gilt für fast den gesamten Freistaat nur noch eine amtliche Warnung vor Hitze. Für die Regionen im Süden, wie Bad Tölz, Miesbach und Garmisch-Partenkirchen, aber auch im Norden, wie Bayreuth und Hof. Für die nördlichen Landkreise wie Coburg, Bamberg und Schweinfurt gilt weiterhin die „Vorabinformation vor schwerem Gewitter“ bis 4 Uhr.

Update vom 16. August, 17.30 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst hob die Alarmstufe Rot für die Landkreise Ansbach, Weißenburg-Gunzenhausen und Roth auf. Weiterhin gelten für den Nordosten Bayerns zwei amtliche Warnungen: eine vor starkem Gewitter und eine vor Hitze. Die betroffenen Landkreise sind Amberg, Schwandorf und Tirschenreuth. Mit Ausnahme des Südwestens gilt für den gesamten Freistaat eine amtliche Warnung vor Hitze.

Update vom 16. August, 15.51 Uhr: In Teilen Frankens gilt nun Alarmstufe Rot. Für die Kreise Ansbach, Weißenburg-Gunzenhausen und Roth gilt aktuell noch bis 17 Uhr eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel.

Bayern steht ein unruhiger Mittwoch bevor. Der DWD hat bereits zahlreiche Warnungen herausgegeben. © IMAGO / Rolf Poss / Screenshot DWD (Collage: Merkur.de)

Update vom 16. August, 15.14 Uhr: Am Abend drohen in Bayern erneut schwere Gewitter (siehe Erstmeldung). Die bereits am Nachmittag geltende Alarmstufe Rot in den Kreisen Freyung-Grafenau und Regen ist aber vorerst aufgehoben. Dort gilt aber nach wie vor eine Warnung vor starkem Gewitter (orange eingefärbt).

Starkregen, Hagel und Sturmböen: Bayern vor nächster Unwetternacht – Jetzt schon Alarmstufe Rot

Erstmeldung vom 16. August, 14.09 Uhr: München - Nahezu täglich gewittert es in Bayern und anderen Teilen Deutschlands. Nach den heißen Tagen kracht es besonders am Abend. So fegte zuletzt am Dienstag, 15. August, ein Unwetter über Teile Bayerns. Ein Mann starb im Allgäu, in anderen Teilen des Freistaats brachte der Starkregen Bäche zum Überlaufen, Blitze sorgten für ein Spektakel am Abendhimmel. Auch am Mittwoch scheint die Unwetter-Serie weiterzugehen.

Unwetterwarnung des DWD für Bayern: Alarmstufe Rot schon am Nachmittag

Aktuell gilt eine amtliche Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor schwerem Gewitter mit heftigem Hagel und Starkregen. Betroffen sind - derzeit noch bis 16 Uhr - die Kreise Regen und Freyung-Grafenau. Auf der DWD-Warnkarte sind die betroffenen Gebiete rot eingefärbt. Im gleichen Zeitraum gilt im Osten Bayerns eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter (auf der Warnkarte orange).

Für einige Teile des Freistaats hat der DWD außerdem schon jetzt eine „Vorabinformation Unwetter vor schwerem Gewitter“ herausgegeben, was sich durch eine rote Schraffierung auf der Warnkarte zeigt (Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 4 Uhr). Dazu heißt es: „Von Frankreich greifen schwere Gewitter auf Deutschland über und verlagern sich bis Donnerstag Mittag über die Mitte hinweg nordostwärts. Dabei tritt heftiger, lokal auch extremer Starkregen mit Mengen zwischen 30 und 60, lokal bis 100 l/qm in kurzer Zeit oder wenigen Stunden auf.“

Bayern steht nächste Unwetternacht bevor: Sturmböen und Hagel - Amtliche Hitzwarnung

Außerdem müsse laut DWD mit Sturmböen oder gar schweren Sturmböen gerechnet werden, auch Hagel sei möglich. Die exakte Angabe, wo die Gewitter entlangziehen werden, sei aktuell noch nicht möglich. Der DWD weist darauf hin, dass die Vorabinformation bei neuen Erkenntnissen aktualisiert wird.

Für weite Teile Bayerns gilt außerdem noch bis Donnerstag, 19 Uhr, eine amtliche Warnung vor Hitze. Die betroffenen Regionen sind auf der Warnkarte lila eingefärbt. (kam)

