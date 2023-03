Fränkisches Wirtshaus begeistert mit mexikanischer Küche: „Die dreistündige Fahrt war es absolut wert“

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Die Pandemie und ihre Folgen sorgten für eine große Veränderung im fränkischen Wirtshaus „Roter Hahn“. Der Besitzer entschloss sich, aus seinem Lokal ein mexikanisches Restaurant zu machen – und das mit Erfolg.

Rothenburg ob der Tauber – Die Corona-Pandemie hat die deutsche Gastronomie hart getroffen. Die Folgen gingen auch nicht spurlos am Restaurant „Roter Hahn“ in Rothenburg ob der Tauber im Landkreis Ansbach vorbei. Das Küchenpersonal kündigte, was Dieter Gallus, Besitzer des Restaurants, ausgleichen musste, wie der BR berichtete. Deswegen entschloss er sich dazu, einen neuen Weg einzuschlagen. Aus „Roter Hahn“ wurde das mexikanische Restaurant „Don Gallus“.

„Don Gallus“: Fränkisches Restaurant serviert Tacos statt Bratwürste

Bis vor zwei Jahren war der „Rote Hahn“ ein klassisches und traditionellen Wirtshaus, das Schäuferle und Bratwürste servierte. Daraus wurde ein völlig neues Restaurant mit neuer Speisekarte und neuem Personal, wie das Restaurant auf der eigenen Webseite angibt. Hierfür nutzte Dieter Gallus seine Kontakte nach Mexiko aus. Seine Familie liebt die mexikanische Küche und hat Erfahrung in der Landesküche. Das neue Personal von „Don Gallus“ besteht aus den Köchen Jose, Armando, Minerva und Pedro aus Mazatlán an der mexikanischen Westküste. Sie alle schlossen laut Angaben des Restaurants eine qualitativ hochwertige Ausbildung ab.

Mexikanische Tacos wie im Don Gallus. (Symbolbild) © IMAGO/Bernd Juergens

Doch nicht nur die Küche verwandelte sich mit der neuen Ausrichtung. Auch das Ambiente ist ein neues. Denn die vier Köche sind nicht nur mit Kochen beschäftigt. „Die singen und lachen und sind laut. Diese gute Laune, die mexikanische Lebensfreude, die kommt auch im Gastraum an und überträgt sich auf unsere Gäste. Wir haben einfach super viel Spaß“, erklärte Adriana Schadl-Gallus gegenüber dem BR. Die vier mexikanischen Köche haben sich schnell in Franken eingelebt. „Gleich am zweiten Abend sind sie in die Kneipe und haben Freundschaften geschlossen“, erzählt Dieter Gallus begeistert.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Schäuferle-Tacos: Franken trifft auf Mexiko

Dieter Gallus ist zufrieden mit seinem neuen Restaurant. Er und sein neues Personal haben es auch geschafft, sich eine Stammkundschaft und Fans aufzubauen. Das geht sogar so weit, dass Kunden mehr als drei Stunden von München in das Restaurant gefahren sind, um im „Don Gallus“ zu essen.

Doch auch wenn der „Rote Hahn“ der Vergangenheit angehört, ist er nicht vergessen. Auf der neuen und authentischen Speisekarte findet sich eine schöne Hommage an das vorherige Restaurant von Dieter Gallus wieder: Schäuferle-Tacos, also Tacos mit flacher Schweineschulter.

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.