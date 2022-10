Zu Boden gedrückt und gewürgt: Junge Frau in Bayern angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Von: Katharina Brumbauer

Die Polizei sucht einen etwa 25-jährigen Mann, der am Wochenende eine junge Frau in Rothenburg ob der Tauber angegriffen hat (Symbolbild). © Friso Gentsch

Nach einem Diskobesuch wird am Wochenende eine junge Frau in Rothenburg ob der Tauber angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen, um den Täter zu finden

Rothenburg ob der Tauber - Sie hatte gerade eine Diskothek in der Ansbacher Straße verlassen und war auf dem Nachhauseweg. Gegen 5.30 Uhr am Morgen des Sonntag, 16. Oktober, ist in Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) eine junge Frau angegriffen worden. Ein bislang unbekannter Mann hatte die Frau zunächst in der Sterngasse angesprochen, sie dann zu Boden gedrückt und gewürgt. Als sein Opfer um Hilfe schrie, flüchtete der Mann. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Montagvormittag mit.

Junge Frau in Rothenburg angegriffen - Polizei will mit Zeugenaufruf Täter finden

Die Kriminalpolizei Ansbach hat in enger Abstimmung mit der Polizei Rothenburg ob der Tauber die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem Täter. Die Beamten suchen dringend nach Zeugen.

Den Mann beschreiben sie folgendermaßen:

etwa 25 Jahre alt

etwa 170 cm groß

schlanke Figur

südländisches Erscheinungsbild

kurze wellige Haare

dunkel gekleidet

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09 11/21 12-33 33 bei der Kriminalpolizei Ansbach zu melden.

