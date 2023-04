RSV-Welle bei Kindern nach Corona-Maßnahmen – Studie zeigt, wie schlimm es wirklich war

Von: Katarina Amtmann

Für Babys und Säugline ist das RS-Virus gefährlich, Bayerns Kliniken waren im Herbst deshalb zeitweise überlastet. Eine Studie erklärt nun den Grund für die heftige Welle.

München – Kinderarztpraxen und Krankenhäuser in Bayern waren im vergangenen Herbst und Winter voll mit Kindern mit einer RSV-Infektion. Eine Krankenkassenstudie zeigt nun, wie drastisch die Welle war – und benennt einen klaren Auslöser.

RS-Virus trifft vor allem kleine Kinder: Deshalb war die Welle so heftig

Die Kinder in Bayern waren im Herbst und Winter 2022 je nach Alter bis zu fünf Mal häufiger wegen einer RSV-Infektion in einer Klinik als vor Corona. Besonders heftig traf es Neugeborene und Säuglinge unter einem Jahr. Das zeigt eine Analyse der Krankenkasse DAK, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach sehen Mediziner vor allem Nachholeffekte nach dem Abbruch der Kontakte durch die Corona-Maßnahmen als Ursache für das gehäufte Auftreten des Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV).

Kinderarztpraxen und Kliniken in Bayern waren vor allem im Herbst zeitweise überlastet, weil viele mit dem RS-Virus infizierte Kinder gleichzeitig behandelt werden mussten. Die Daten zeigen nun eindrücklich, wie heftig die RSV-Welle war: Die unter Einjährigen kamen deswegen im vierten Quartal 2022 fünf Mal öfter in ein Krankenhaus als im vierten Quartal 2018. Der Anteil der Jüngsten auf den Intensivstationen hat sich in dieser Zeit mehr als verdreifacht.

Mehr Kinder mit RS-Virus im Krankenhaus – Nachholeffekte nach dem Ende der Corona-Maßnahmen

„Hochgerechnet auf alle im Freistaat lebenden Kinder mussten im Winter 2022 etwa 3350 Neugeborene und Säuglinge stationär behandelt werden“, schildert die DAK. Bei den Kleinkindern (Ein- bis Zweijährige) sei der Anstieg deutlich geringer ausgefallen. In Summe aber gelte: Allein von Oktober bis Dezember 2022 wurden in Bayern fast doppelt so viele Kinder aufgrund von RSV in Krankenhäusern behandelt wie in der kompletten Vor-Corona-Saison 2018/19, die ein gesamtes Jahr umfasst.

Die Hauptursache für die ungewöhnlich ausgeprägte Welle sehen Mediziner in erheblichen Nachholeffekten nach dem Ende der pandemiebedingten Einschränkungen. „Durch diese kam es im März 2020 zu einem abrupten Abbruch der RSV-Saison 2019/2020 sowie zu einem nahezu kompletten Ausfall der RSV-Saison im Herbst/Winter 2020/2021“, erklärte der Leiter des Bereichs pädiatrische Infektiologie und Immunologie am Uniklinikum Würzburg, Johannes Liese. „Das Aufholen beziehungsweise Nachholen dieser RSV-Infektionen nach Lockerung der Corona-Maßnahmen führte zu einem überaus starken Wiederanstieg an RSV-Erkrankungen in allen Altersgruppen.“

Das war bereits in der RSV-Saison 2021/22 zu sehen, wenn auch noch nicht so ausgeprägt wie während der letzten Welle: Der Anteil der Neugeborenen und Säuglinge im Krankenhaus stieg im Vergleich mit der letzten Vor-Corona-Saison 2018/19 um das Doppelte. Die Betreuung von Kindern unter einem Jahr auf Intensivstationen stieg demnach um den Faktor 1,8 an.

Die Kinderkliniken in Bayern waren im Herbst zeitweise überlastet. Grund war eine RSV-Welle (Archivbild). © Christoph Soeder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Erwachsene erkranken nur selten schwer an RSV

Gesunde Erwachsene erkranken nur selten schwer an RSV. Denn: Bis zum zweiten Lebensjahr hat sich normalerweise so gut wie jeder schon einmal damit infiziert. Säuglinge hingegen, die sich zum ersten Mal infizieren, haben laut Krankenkasse oft einen schweren Erkrankungsverlauf – häufig so schwer, dass sie ins Krankenhaus müssen.

Kennzeichen für einen schweren RSV-Verlauf Heftiger Husten oder Keuchen Bläuliche Hautfärbung rund um den Mund oder Nägel Geweitete Nasenflügel Einziehen des Brustkorbs beim Atmen

Studie erklärt Grund für heftige RSV-Welle in Bayern

Für ihre Sonderanalyse hat die DAK die Daten von rund 106.000 bei ihr versicherten bayerischen Kindern aus dem Zeitraum von Anfang 2017 bis Ende 2022 untersucht, darunter mehr als 6800 Säuglinge im Alter von unter einem Jahr. Die Ergebnisse gelten aufgrund der breiten Datenbasis als repräsentativ. Demnach wurden sieben Prozent aller Kinder und Jugendlichen in der von Juli bis Juni reichenden Saison 2021/22 wenigstens einmal im Krankenhaus behandelt. Deutlich über die Hälfte (56 Prozent) dieser Krankenhausaufenthalte waren auf Atemwegsinfekte zurückzuführen. (kam/dpa)

