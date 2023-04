Mehr in der Luft als auf dem Boden: Warum Lina ihren Job als Ryanair-Stewardess liebt

Ryanair feiert Geburtstag in Nürnberg

+ © Nikolas Pelke Paschalia Evangelou hat als Ryanair-Stewardess den Aufstieg von Ryanair in Nürnberg in den letzten zehn Jahren hautnah an Bord der blau-gelben Flotte miterlebt. © Nikolas Pelke

Seit zehn Jahren befindet sich Ryanair am Albrecht-Dürer-AIrport in Nürnberg im Höhenflug. Eine 33-jährige Stewardess aus Griechenland hat den Aufstieg der Iren in Franken hautnah miterlebt.

Nürnberg - Mehr in der Luft als auf dem Boden: Paschalia Evangelou ist Ryanair-Stewardess seit fast zehn Jahren. „Ich habe heute genau vor neun Jahren bei Ryanair als Stewardess angefangen“, erzählt Paschalia, die alle Kollegen nur „Lina“ nennen. Den Aufstieg der irischen Airline hat Paschalia hautnah miterlebt. „Ich habe so viele Städte und Länder gesehen.“ Seit einem Jahr ist die 33-jährige Griechin in Nürnberg auf der neuen Ryanair-Basis am Albrecht-Dürer-Airport stationiert. „Mir gefallen in Nürnberg besonders die kurzen Wege.“ Alles sei „supereasy“ zu erreichen.

+ Rollfeld-Party beim Dürer-Airport: Paschalia Evangelou (2. von links) hat als Ryanair-Stewardess den Aufstieg von Ryanair in Nürnberg in den letzten zehn Jahren hautnah an Bord der blau-gelben Flotte miterlebt. © Nikolas Pelke

Mit der U-Bahn könne sie in rund 15 Minuten vom Flughafen am Hauptbahnhof sein. Durch das System der Basis-Stationen seien Ryanair-Stewardessen nur tagsüber ständig in der Luft. „Wir sind jeden Abend zurück in Nürnberg“, schwärmt Lina von den relativ normalen Arbeitszeitmodell über den Wolken. In der Regel wartet auf Lina nach einer Arbeitswoche ein verlängertes Wochenende. „Dann steige ich häufig in Nürnberg schnell ins Flugzeug und fliege in die Sonne“, erzählt die 33-jährige Griechin, die sich nach dem Studium mit 24 Jahren „einfach aus Spaß und um Europa zu sehen“ bei der aufstrebenden Airline aus Dublin beworben habe.

Sogar das Christkind fliegt Ryanair

In dieser Zeit sei nicht nur das Nürnberger Christkind mit Ryanair nach London geflogen. Beim Erstflug nach Italien sei auch ein waschechter Honorarkonsul mit dem Vespa-Roller zur Gangway kutschiert worden. „Privat fliege ich am liebsten zu meiner Familie nach Nordgriechenland“, sagt Paschalia. Mit dem Flieger sei sie in etwa zwei Stunden zuhause. „Der Bus braucht länger als das Flugzeug“, sagt Lina und lacht. „Meine aktuelle Lieblingsinsel ist Kreta“, erzählt die Stewardess weiter und schwärmt von den feinen Sandstränden auf der Götterinsel. Zum Glück fliege Ryanair derzeit zweimal pro Woche von Nürnberg nach Kreta.

+ Geburtstagsparty am Flughafen: Ryanair-Direktor Neal McMahon und Flughafen-Chef Michael Hupe (von rechts) feiern den zehnten Geburtstag von Ryanair am Dürer-Airport in Nürnberg. © Nikolas Pelke

So viele Ryanair-Ziele wie noch nie ab Nürnberg

Mittlerweile steuert Ryanair ab Nürnberg genau 30 Ziele an. „So viele Ziele wie in diesem Sommer haben wir noch nie ab Nürnberg angeflogen“, freute sich Ryanair-Direktor Neal McMahon am Mittwoch bei einer kleinen Geburtstagsfeier unter dem Motto „10 Jahre Ryanair in Nürnberg“. Der Marktanteil sei in den letzten zehn Jahren von 7 auf 32 Prozent gestiegen. Der Dürer-Airport selbst scheint von der Zusammenarbeit besonders zu profitieren. Der Nürnberger Flughafen habe sich mit Hilfe von Ryanair „deutlich besser“ als viele andere Flughäfen in der Republik von Corona erholen können, freute sich Flughafen-Chef Michael Hupe und rechnet in diesem Jahr mit einem weiteren Anstieg der Fluggastzahlen auf allein rund 1,2 Millionen Ryanair-Passagiere.

Ryanair-Flug FR 2159 sollte eigentlich gegen 17 Uhr von Nürnberg nach Palma de Mallorca starten. Sechs Männer verzögerten durch ihr Verhalten jedoch den Abflug – und flogen von Bord.

Geburtstagsparty auf dem Rollfeld mit Torte und Fähnchen

Blau-gelbe Fähnchen, blau-gelbe Sahnetorte: Zum zehnten Geburtstag hat der Nürnberger Airport für die irische Airline nicht von ungefähr eine richtige Party auf dem Rollfeld in den stolzen Ryanair-Farben auf die Beine gestellt. Fast im Alleingang haben die Iren den Untergang der „Air Berlin“ vor rund fünf Jahren am fränkischen Tor zur Welt vergessen gemacht. Heute ist Ryanair mit einem Marktanteil in Höhe von über 30 Prozent mit Abstand die stärkste Fluggesellschaft am Nürnberger Flughafen.

