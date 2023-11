Saison der Atemwegsinfektionen: Kliniken in Bayern setzen wieder auf Maskengebote

Von: Felix Herz

Maskenpflicht in bayrischen Kliniken: Eine Reaktion auf den Anstieg schwerer Atemwegsinfektionen. Patienten und Personal sind aufgefordert, sich zu schützen. (Symbolbild) © Funke Foto Services / IMAGO

Kliniken in Bayern reagieren auf zunehmende Atemwegsinfektionen mit strengeren Regeln. Besucher und Beschäftigte sind gleichermaßen betroffen.

Nürnberg/Regensburg/München – Bayerns Kliniken reagieren auf die steigende Anzahl von Atemwegsinfektionen und verschärfen zum Schutz ihrer Patienten erneut die Regeln für Besucher und Mitarbeiter. So hat das Klinikum Nürnberg seit dem letzten Donnerstag eine modifizierte Maskenpflicht eingeführt, wie eine Sprecherin berichtete.

Klinikum Nürnberg legt allen Besuchern nahe, eine Maske zu tragen

Es wird allen Besuchern nahegelegt, in sämtlichen Innenbereichen eine medizinische Maske zu tragen. Dies gilt unabhängig davon, ob sie Anzeichen einer Erkältung aufweisen. Patienten werden zudem dazu angehalten, eine Maske zu tragen, sobald sie ihr Zimmer verlassen. Alle Mitarbeiter, die direkt mit Patienten arbeiten, tragen ebenfalls Masken.

Seit Mitte November gibt es am Universitätsklinikum Erlangen Hinweisschilder, die eine Maskenempfehlung für alle aussprechen. Besucher mit Husten oder Halsschmerzen werden gebeten, dem Klinikum fernzubleiben. Patienten sollen das Gebäude nur mit Maske betreten, wie ein Sprecher erklärte. Wie in jeder Herbst- und Wintersaison gibt es aktuell viele Krankheitsausfälle aufgrund von Erkältungen und Virusinfektionen, einschließlich Corona. In einigen Abteilungen ist die Personalsituation sehr angespannt.

Klinikum Regensburg: Schutzvorkehrungen gegen Atemwegserkrankungen

Schon vor einigen Wochen hat das Universitätsklinikum Regensburg die Schutzvorkehrungen gegen Atemwegserkrankungen erhöht. Seit dem 1. Oktober besteht für Mitarbeiter mit Patientenkontakt eine Maskenpflicht. Besucher oder Begleitpersonen mit Symptomen werden gebeten, ihren Besuch zu verschieben. Falls dies nicht möglich ist, besteht im Klinikum Maskenpflicht.

Auch am Universitätsklinikum Augsburg wird Besuchern die Verwendung einer Maske nahegelegt. In Abteilungen mit besonders anfälligen Patienten, wie der Intensivstation, ist das Tragen einer Maske obligatorisch. Die Einrichtungen der Münchner Klinik verzichten derzeit auf eine Maskenpflicht und Beschränkungen für Besucher. Für Mitarbeiter im Patientenkontakt wird jedoch empfohlen, eine Maske zu tragen, so ein Sprecher.

Klinikum Ingolstadt setzt auf Eigenverantwortung: Bitte an Besucher mit Symptomen

Das Klinikum Ingolstadt setzt weiterhin auf die Eigenverantwortung von Mitarbeitern und Besuchern. Besucher mit Symptomen werden jedoch gebeten, eine Maske zu tragen, so eine Sprecherin. Wenn sich in bestimmten Bereichen Atemwegserkrankungen häufen, sind dort vorübergehend keine Besuche mehr möglich oder es besteht eine Maskenpflicht.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts hat die Anzahl schwerer Atemwegsinfektionen zuletzt deutlich zugenommen. Insbesondere bei Kleinkindern und Menschen im Alter von 15 bis 34 Jahren wurde ein signifikanter Anstieg verzeichnet. Bei Kleinkindern lag die Inzidenz jedoch immer noch deutlich unter den Werten des Vorjahres und „auf dem Niveau der vorpandemischen Saisons“. Diese Daten stammen aus der stichprobenartigen Überwachung schwerer akuter Atemwegsinfektionen in Kliniken.

