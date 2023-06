Brand einer 100 Quadratmeter großen Lagerhalle in Oberbayern – Zehntausende Euro Schaden

Von: Manuel Rank

Teilen

Der Brand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle in Oberbayern hat 120 Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Saaldorf-Surheim – Am Mittwochnachmittag (21.06) ist kurz nach 16 Uhr ein Großaufgebot der regionalen Feuerwehren, des Roten Kreuzes und des Technischen Hilfswerks aus wegen eines Großbrands ausgerückt. Eine etwa 100 Quadratmeter große landwirtschaftliche Lagerhalle war in Kleingerstetten in Saaldorf-Surheim (Landkreis Berchtesgardener Land) war in Flammen geraten. Das teilte das Bayerische Rote Kreuz (BRK) am Donnerstag mit.

Das Feuer raubte sich mehr und mehr die Lagerhalle. Ein Großaufgebot von Kräften war im Einsatz. © Bayerisches Rotes Kreuz, Kreisverband Berchtesgardener Land

Als die gegen 16.20 Uhr alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, hatten die Flammen die Halle den Angaben nach bereits voll eingenommen. In der Lagerhalle befanden sich eine landwirtschaftliche Maschine – ein Heuwender –, Heuballen und Hackschnitzel. Auch ein nebenstehender Bauwagen sowie ein Holzschuppen wurden durch den Brand beschädigt.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie täglich über alle wichtigen Geschichten aus Bayern.)

Verletzt wurde niemand ernsthaft – der betroffene Landwirt wurde mit Blasenpflastern versorgt

Durch den Brand verletzt wurde laut BRK niemand. Ehrenamtliche Rettungssanitäter versorgten den betroffenen Landwirten der Lagerhalle und verteilten Blasenpflaster. Ernsthafte Verletzungen mussten die Sanitäter nicht versorgen.

Der Großbrand verursachte ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Die Brandursache sei noch unklar; bislang deute den Angaben nach nichts auf Brandstiftung hin. Speziell geschulte Brandfahnder der Polizei übernehmen nun die Ermittlungen zur möglichen Ursache, so das Rote Kreuz.

120 Einsatzkräfte wurden auf den Plan gerufen

Im Einsatz war ein Großaufgebot an 120 Kräften, darunter regionale Feuerwehren Saaldorf, Surheim, Freilassing, Ainring, Laufen und Bad Reichenhall. Das Rote Kreuz sicherte den Einsatz mit einer Rettungswagen-Besatzung, einem Einsatzleiter Rettungsdienst und zwei Notfallkrankenwagen der ehrenamtlichen BRK-Bereitschaften Ainring und Freilassing ab.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.