„Schämt euch!“: Tiere an Versuchslabor abgegeben? Mega-Shitstorm für Augsburger Zoo

Von: Katarina Amtmann

Harte Vorwürfe gegen den Zoo Augsburg. Wurden Paviane an ein Versuchslabor abgegeben? © IMAGO / imagebroker

Der Augsburger Zoo hat zwei Paviane an das Primatenzentrum Göttingen abgegeben und versichert, dass keine Versuche an ihnen durchgeführt werden. Tierfreunde gehen auf die Barrikaden.

Augsburg – Der Augsburger Zoo gibt Paviane an ein Tierversuchslabor ab – zumindest, wenn man Medieberichten Glauben schenkt. Das schreibt unter anderem RTL, auch die Tierschutzorganisation PETA hat bereits über den Fall berichtet. Doch stimmt das?

Zoo Augsburg gibt Affen an Primatenzentrum Göttingen ab – „Nicht für Tierversuche“

Der Augsburger Zoo selbst sieht das anders. Auf Facebook teilt er mit, wieso die Affen abgegeben wurden und wie es mit ihnen weitergeht. „In der derzeit 55-köpfigen Gruppe an Mantelpavianen des Augsburger Zoos kam es leider durch die Zunahme an adulten Männern immer wieder zu Auseinandersetzungen. Als nun das Primatenzentrum Göttingen gefragt hatte, ob wir zwei männliche Tiere abgeben können, wurde dies realisiert“, heißt es in einem Facebook-Post vom 29. November.

Die Göttinger hatten die Tiere angefragt, um ihre Zuchtgruppe neu aufzustellen, die zu dieser Zeit kein Zuchtmännchen hatte. Im Deutschen Primatenzentrum erhalten die Tiere eine vorbildliche Pflege und leben in einer Umgebung, die ihren Bedürnissen entspricht, beteuert der Augsburger Zoo. „Die Entscheidung, diese Paviane abzugeben, wurde nach sorgfältiger Prüfung und unter Berücksichtigung der dortigen Haltung getroffen.“ Und weiter: „Es ist selbstverständlich und wurde uns zugesichert, dass die Paviane nicht für Tierversuche eingesetzt werden.“

„Einfach nur abartig“: Zoo Augsburg erhält heftigen Gegenwind

Doch der Beitrag schlägt hohe Wellen, viele Facebook-Nutzer glauben dem Augsburger Zoo nicht. „Das ist versuchtes Schönreden von ekelhaften Tatsachen. Die 2 Männchen kommen ins Labor um Nachwuchs zu zeugen, an denen geforscht wird. Das ist einfach nur abartig und hat überhaupt nichts mit Tierschutz und Artenerhalt zu tun, mit was ja im Zoo immer groß geworben wird“, schreibt eine Frau. „Das ist das Allerletzte! Ich und meine Frau unterstützten euch immer durch Freundeskreis des Augsburger Zoo e.V. Aber ab sofort nicht mehr! Werden die Mitgliedschaft kündigen!!!“ kommentiert ein Mann wütend.

„Schämt euch“: Augsburger Zoo erntet Shitstorm für Abgabe von Pavianen

„Die Tiere leben unter entsetzlichen Bedingungen. Artgerecht ist da gar nichts. Das ist ein Tierversuchslabor - kein Streichelzoo“, zeigt sich eine weitere Frau überzeugt. „Schämt euch“ oder „Dann würde ich gerne ein Video sehen, wie ‚glücklich‘ die Paviane im Versuchslabor leben und die ‚vorbildliche Pflege‘ genießen. Dass glaubt Ihr doch wohl selber nicht“, ist ebenfalls zu lesen. „Ethisch unterste Schublade. Die Paviane zeugen dort Nachwuchs und dieser wird für Tierversuche eingesetzt!!!!“ kommentiert eine Frau, eine weitere Person sieht es ähnlich: „An den Nachkommen sollen dann die Versuche stattfinden. So etwas nennt sich Zoo?????“ Über 450 Kommentare haben sich unter dem Facebook-Post das Augsburger Zoos mittlerweile (Stand 30. November, 10 Uhr) gesammelt.

„Grausame Tierversuche“: PETA kritisiert Augsburger Zoo wegen Pavian-Abgabe nach Göttingen

Genau diese Befürchtungen hat auch die Tierschutzorganisation PETA trotz der Versicherung des Augsburger Zoos, dass an den abgegebenen Paviane keine Versuche durchgeführt werden. „Die Tiere sollen stattdessen zur Zucht eingesetzt werden. Ihr Nachwuchs wird also in grausamen Tierversuchen missbraucht und getötet werden, höchstwahrscheinlich für Transplantationen,“ so der harte Vorwurf.

Der Augsburger Zoo beweist, dass es ihm weder um Tier- noch um Artenschutz geht. Es ist eine Schande, dass der Zoo heute fühlende Lebewesen zur Zucht abgibt, damit deren Kinder schon morgen in grausamen und unnötigen Experimenten gequält werden können.

