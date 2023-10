Die Jagd auf den Wolf ist eröffnet: Regierung erteilt Abschuss-Erlaubnis

Von: Carina Zimniok

Schon mehrfach von Wölfen attackiert wurde die Herde von Schäfer Julian Schulz. Am 2. Oktober hatte ein Rudel insgesamt 1000 Tiere in Aufruhr versetzt. Schulz vermisst noch immer vier Schafe. © privat

Zum ersten Mal dürfen in Bayern offiziell Wölfe geschossen werden. Damit reagiert die Regierung von Unterfranken auf mehrere Risse in der Rhön.

Die Wölfe, die vier Ziegen von Julian Schulz getötet haben, könnten in die bayerischen Geschichtsbücher eingehen. Nach den wiederholten Attacken auf Herden im Naturschutzgebiet Rhön hat die zuständige Regierung von Unterfranken eine Abschussgenehmigung erteilt. Schulz hatte mit Entsetzen verfolgt, wie Wölfe zwei Wochen lang fast täglich Tiere in der Region gerissen hatten, insgesamt an die 30. Dann stellten er und zwei Kollegen den Antrag. „Ich bin total erleichtert“, sagt der 33-Jährige. Seine Weiden umzäunt er eh höher als vorgeschrieben – dennoch schafften es die Wölfe drüber. Zuletzt gestern. „Wenn die das gelernt haben, dann hilft nur noch der Abschuss.“

Abschuss-Befehl ist befristet bis November – Besondere Geräte für Jagd erlaubt

Die Ausnahmegenehmigung zum Töten der sonst unter Schutz stehenden Wölfe ist bis 9. November befristet, sie gilt im Naturschutzgebiet Lange Rhön und in angrenzenden Gebieten. Nur die zwei Wölfe sollen geschossen werden, die nachweislich Tiere gerissen haben. Doch wer darf die geschützten Tiere schießen? „Die für das Revier zuständigen Jäger“, erklärt der Sprecher der Regierung von Unterfranken. Anders als für die normale Jagd sind für die Entnahme des Wolfs etwa Nachtsichtgeräte erlaubt.

Abschuss-Erlaubnis für Wolf in Bayern: Zuletzt 1882 der Fall

Zuletzt war in Bayern ein Wolf 1882 im Fichtelgebirge getötet worden. Und jetzt in der Rhön, ganz offiziell erlaubt? „Das ist ein Präzedenzfall in Bayern“, sagt der Sprecher der Regierung. Tatsächlich gab es schon mal eine Abschusserlaubnis: Anfang des Jahres hatte die Regierung von Oberbayern sie für den Wolf erteilt, der im südlichen Bereich der Landkreise Rosenheim, Traunstein und Berchtesgaden Tiere gerissen hatte. Amtlicher Name: GW 2425m. Einmal wurde der Wolf sogar gefilmt, wie er nachts durch Bergen im Kreis Traunstein lief. Das war den Verantwortlichen zu nah an den Menschen. Doch schnell regte sich Widerstand: Der Bund Naturschutz leitete rechtliche Schritte ein, das Münchner Verwaltungsgericht kassierte den Abschuss-Bescheid. Und gegen die bayerische Wolfsverordnung, die seit 1. Mai den Abschuss von Wölfen auf Almen und Alpen erleichtert, klagt der Bund Naturschutz ebenfalls. Die Normenkontrollklage ist noch beim Verwaltungsgerichtshof anhängig. Mit der Abschussgenehmigung in Unterfranken hat das nichts zu tun. Doch will der Bund Naturschutz auch dagegen klagen? BN-Wolfsexperte Uwe Friedl sagt: „Es stellt sich für uns so dar, dass hier Wölfe gelernt haben, Herdenschutz zu überwinden. Deswegen werden wir wahrscheinlich nicht klagen.“

Auch Bundesumweltministerin will schnellere Abschüsse

Auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke will schnellere Abschüsse einzelner Wölfe ermöglichen. Vorige Woche hatte die Grünen-Politikerin mitgeteilt, dass künftig ein Wolf 21 Tage lang nach einem Weidetierriss erschossen werden darf, der sich in tausend Metern Umkreis von der Rissstelle aufhält. Voraussetzung ist eine Abschussgenehmigung, außerdem geht es um „zuvor festgelegte Regionen mit erhöhtem Rissvorkommen“ und der Wolf muss „zumutbare Herdenschutzmaßnahmen“ überwunden haben. Neu: Anders als bisher muss nicht das DNA-Ergebnis abgewartet werden.

Das mit der DNA-Analyse ist eh so eine Sache, mit der viele Betroffene hadern. Laut Landesamt für Umwelt landen alle Proben bundesweit im Senckenberg-Forschungsinstitut. Im Schnitt zehn Tage dauere die Auswertung – je nach Auftragsvolumen auch länger. Liegt das Ergebnis endlich vor, ist der Wolf oft über alle Berge. Im Landkreis Miesbach war der Frust neulich besonders groß: Das LfU hatteeingeschickte Proben gar nicht erst untersuchen lassen. Weil das Landratsamt das DNA-Material auf eigene Faust untersuchen ließ, war klar: nicht ausgeschlossen, dass ein Wolf unterwegs war.

Das Problem mit dem Wolf rund um Traunstein erledigte sich im Februar übrigens von selbst: Das Tier wurde in Tschechien überfahren.

