Autos krachen in Oberbayern frontal zusammen: Zwei Menschen sterben

Von: Katarina Amtmann

In Oberbayern sind zwei Personen bei einem Unfall gestorben. (Symbolbild). © IMAGO / Maximilian Koch

Zwei Autos sind im Kreis Rosenheim frontal kollidiert. Eine Person starb noch an der Unfallstelle, ein Mann erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Schechten - Am Mittwoch, 1. Februar, hat sich in Oberbayern ein schlimmer Unfall ereignet. Laut Pressemeldung der Polizei kamen dabei zwei Autofahrer ums Leben.

Tödlicher Unfall in Oberbayern: Autos kollidieren frontal - Zwei Tote

Das Unglück geschah gegen 11 Uhr auf der Bundesstraße 15 im Gemeindebereich Schechen (Ortsteil Hochstätt im Landkreis Rosenheim). Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 63-Jähriger auf der B15 von Rosenheim kommend in Richtung Wasserburg. Ein 32-Jähriger war in der Gegenrichtung unterwegs.

Auf Höhe des Ortsteils Hochstätt stießen die Autos frontal zusammen, beide Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Der 63-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er von der Feuerwehr nur noch tot geborgen werden konnte. Der 32-Jährige wurde sofort notfallmedizinisch versorgt. Auch ein Rettungshubschrauber mit einem Notarzt war an der Unfallstelle und unterstützte den Einsatz des Rettungsdienstes. Der Mann kam in ein Krankenhaus, starb dort jedoch an seinen schweren Verletzungen.

Unfallursache noch unklar: Zwei Autofahrer sterben in Oberbayern

Die Staatsanwaltschaft Rosenheim ordnete zur Klärung der genauen Unfallursache entsprechende Gutachten an. Dazu unterstützte ein Sachverständiger die Beamten der Polizeiinspektion Rosenheim an der Unfallstelle. Zur genauen Unfallursache können derzeit noch keine fundierten Angaben gemacht werden, wie die Polizei weiter mitteilte.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von rund 38.000 Euro. Die Unfallstelle musste für rund drei Stunden gesperrt werden. (kam)

