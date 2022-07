Backpfeife, Schwitzkasten, Metalleimer: Wüste Schlägerei zwischen Radfahrer und Autofahrer

Von: Felix Herz

Bei einem Streit zwischen einem Radler und einem Autofahrer wurde es schnell handgreiflich (Symbolbild). © i Images / Imago & agefotostock / Imago / Merkur-Collage

In Ansbach lief ein Streit im Straßenverkehr völlig aus dem Ruder. Die beiden Kontrahenten, ein Radler und ein Autofahrer, gingen aufeinander los.

Ansbach – Wüste Straßenschlägerei in drei Runden – und mehrere Anzeigen. So oder so ähnlich ließe sich ein eskalierter Streit in Ansbach, nahe Nürnberg, zusammenfassen. Was war passiert? Nun, seinen Anfang nahm der Streit mit Beleidigungen.

Schlägerei zwischen Rad- und Autofahrer: ziellose Eskalation

Am Dienstag, 12. Juli, überquerte ein Fahrradfahrer auf einem Zebrastreifen mit einer Ampel in Ansbach die Straße. Bei Grün, wie ein Zeuge im Nachhinein berichtete. Laut Pressemitteilung der Polizei bemerkte dies ein 44-jähriger Autofahrer zu spät und musste zu einer Vollbremsung ansetzen. Dies quittierte der 32-jährige Radfahrer mit Beleidigungen in Richtung des Autofahrers.

Dieser wiederum stieg daraufhin aus seinem Auto aus und ging den Fahrradfahrer mit Beleidigungen an. Dann eskalierte die Situation weiter, nach mehrmaligem gegenseitigen Beleidigen verpasste der Radler dem Autofahrer eine Ohrfeige und trat ihm gegen das Schienbein. Doch damit gingen die Handgreiflichkeiten erst los.

Autofahrer gegen Radler: Aus Beleidigungen wurde eine wüste Prügelei

Nach der Backpfeife und dem Tritt gegen das Schienbein schien die Sache für den Fahrradfahrer ausreichend geklärt – er wollte weiterfahren. Der Autofahrer hatte aber wohl noch eine Rechnung offen mit dem 32-Jährigen. Der 44-Jährige brachte den Radler zu Fall und nahm ihn in den Schwitzkasten, bis der Fahrradfahrer um Hilfe schrie.

Als der Autofahrer von ihm abließ, entsann sich der Radler aber wiederum einer Rache und griff den 44-Jährigen mit einem Metalleimer an und schlug mit diesem auf den Autofahrer ein. Dadurch wurde Letzter an Kopf und Rücken verletzt. Nach Angaben der Polizei wird nun gegen beide Männer wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. (fhz)

