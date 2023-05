Schlägerei zwischen drei Frauen: 18-Jährige schwerverletzt – Mordkommission ermittelt

Von: Lea Warmedinger

Mit schwersten Kopfverletzungen wurde eine 18-Jährige nach einer Schlägerei in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild: dpa) © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Drei Frauen im Alter von 16 bis 36 Jahren haben in Nürnberg-Schweinau aufeinander eingeschlagen und sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nürnberg – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 28. Mai, waren drei junge Frauen im Alter von 16, 18 und 36 Jahren in eine brutale Schlägerei verwickelt. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt, teilten Zeugen gegen 2.45 Uhr den Vorfall in der Schweinauer Hauptstraße in Nürnberg mit.

Die alarmierten Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West trafen dort die drei verletzten Frauen an. Aus bislang unbekannten Grünen sollen die drei aufeinander eingetreten und -geschlagen haben.

Schlägerei zwischen drei Frauen in Nürnberg-Schweinau: 18-Jährige erleidet schwere Kopfverletzungen

Der Mitteilung der Polizei zufolge erlitt die 18-Jährige dabei schwerste Kopfverletzungen. Sie wurde in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zur Klärung des genauen Tatablaufs bittet sie um Hinweise von Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden. (lea)