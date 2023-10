Klinik-Streit eskaliert: Zwölf Hebammen kündigen auf einen Schlag

Von: Felix Herz

Am Klinikum Ansbach schwelte schon seit Längerem ein Streit zwischen den Hebammen und der Klinikleitung. Nun gipfelte er in einer Kündigungswelle. (Symbolbild) © BSIP / IMAGO

Am Klinikum Ansbach brodelt schon seit Anfang Oktober ein Streit zwischen den Hebammen und der Klinikleitung. Er gipfelte nun in einer Kündigungswelle.

Ansbach – Bereits Anfang Oktober, so berichtet der BR, war ein Brodeln am Klinikum Ansbach bemerkbar geworden. So wurde für knapp eineinhalb Tage die Geburtsklinik abgemeldet. Als Grund wurde Personalmangel bei den Beleghebammen angeführt. Schwangere wurden da gebeten, auf umliegende Kliniken auszuweichen. Jetzt, zwei Wochen später, eskalierte der Streit endgültig – ein Großteil der Hebammen schmiss hin.

Kahlschnitt am Klinikum Ansbach: Zwölf Hebammen kündigen fristlos

In einer Mitteilung des Klinikums vom Mittwochnachmittag, 18. Oktober, unterrichtete die Klinikleitung darüber, dass ein Großteil der freiberuflichen Hebammen die fristlose Kündigung ihrer Verträge abgegeben haben. Dem BR gegenüber bestätigte ein Sprecher des Krankenhauses dann, dass zwölf der 15 Beleghebammen hingeschmissen haben.

Hintergrund ist ein Streit zwischen der Belegschaft der Hebammen und der Klinikleitung. Demnach gibt es bereits seit 2018 Spannungen. Dies schrieben die Hebammen in einem offenen Brief, der dem BR vorliegt. Die Spannungen würden das kollegiale Verhältnis belasten, heißt es. Die Hebammen beschweren sich außerdem über die Art der Kommunikation sowie die geplante Umstrukturierung, der zufolge keine Beleghebammenverträge mehr abgeschlossen werden sollen. Stattdessen plane die Klinikleitung künftig mit festangestellten Hebammen. Der Schritt schmerze die Hebammen, heißt es in dem Brief – sei aber aus ihrer Sicht die einzige Lösung.

Klinikleitung sieht sich im Recht – unangenehme Situation für Schwangere und Mütter

Wenig überraschend sieht das die Klinikleitung etwas anders und sich selbst im Recht. Zunächst einmal hält die Klinik den Schritt der Kündigung für rechtswidrig. Doch auch in dem vorangegangenen Streit sieht man sich als Opfer. Laut BR wirft die Klinikleitung den Beleghebammen vor, Kreißsäle für sich zu beanspruchen und zu verlangen, dass festangestellte Hebammen nur zum Einsatz kommen sollen, wenn sie selbst den Dienstplan nicht ausfüllen würden.

Nun also die Kündigung der meisten Beleghebammen. Die Klinikleitung versichert aber, dass es zu keinen Engpässen kommen werde, die Versorgung für Schwangere und Neugeborene sei sichergestellt. Die Suche nach neuen Hebammen laufe bereits auf Hochtouren. Bis diese zum Einsatz kommen, springen die fünf Festangestellten in die Bresche – diese werden zudem von Honorarkräften unterstützt.

Für Schwangere und Mütter von Neugeborenen ist die Sachlage trotzdem etwas beängstigend – vor allem, seit die Geburtshilfe und Gynäkologie in Rothenburg im Juni 2023 wegen Personalmangels offiziell geschlossen wurde. (fhz)

