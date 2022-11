Schleuser riskiert Leben: Verfolgungsjagd mit 220 km/h – trotz Menschen im Kofferraum

Von: Tanja Kipke

Ein mutmaßlicher Schleuser lieferte sich mit der Polizei eine riskante Verfolgungsjagd. Er gefährdete dadurch „Leib und Leben“.

Achau im Chiemgau – Mit Flüchtlingen im Kofferraum hat sich ein mutmaßlicher Schleuser eine längere Verfolgungsjagd mit der Polizei in Bayern geliefert. Der Mann fuhr am Dienstag teilweise bis zu 220 km/h schnell auf den Autobahnen 93 und 8 in Aschau im Chiemgau, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Zuvor hatte er demnach am Grenzübergang nahe Kiefersfelden eine Kontrollstelle durchbrochen.

Verfolgungsjagd mit 220 km/h in Bayern: Fahrer habe „Leib und Leben“ riskiert

Rund 40 Kilometer verfolgten mehrere Streifen den Fluchtwagen, in dem sich sechs türkische Flüchtlinge im Alter zwischen 19 und 50 Jahren befanden – zwei davon ungesichert im Kofferraum. Der Fahrer habe „Leib und Leben“ der von ihm beförderten Personen riskiert, hieß es seitens der Bundespolizei. Auf der Flucht durchbrach er den Angaben zufolge eine Baustellenabsperrung, führte mehrere hochriskante Überholmanöver durch und raste mit 120 Kilometer pro Stunde in die Ortschaft Aschau.

Ein mutmaßlicher Schleuser flüchtete mit bis zu 220 Stundenkilometern vor der Polizei – trotz Flüchtlingen im Kofferraum. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

In einer Nebenstraße konnte eine Streife das Fahrzeug schließlich stoppen. Bei seiner Festnahme biss der mutmaßliche Schleuser einem Beamten in die Hand. Der Polizist wurde später in einem Krankenhaus wegen der blutenden Wunde behandelt. „Erst nach Einsatz eines Reizstoffsprühgeräts ließ sich der renitente Mann festnehmen“, heißt es vonseiten der Bundespolizei.

Fahrer kommt in Untersuchungshaft, Flüchtlinge angezeigt

Der Fahrer kam in Untersuchungshaft. Die sechs Männer im Wagen wurden wegen ihres illegalen Einreiseversuchs angezeigt. „Sie werden das Land nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen voraussichtlich schon bald wieder verlassen müssen“, teilte die Bundespolizeiinspektion Rosenheim mit. (tkip/dpa)

