Schwerer Lkw-Unfall auf A9 Richtung Nürnberg: Totalsperre und Riesenstau

Von: Klaus-Maria Mehr

Bei einem Lkw-Unfall auf der A9 südlich von Nürnberg wurde ein Fahrer lebensgefährlich verletzt. Die Autobahn ist total gesperrt.

Update, 16.17 Uhr: Die Autobahn Richtung Berlin/Nürnberg ist nach wie vor ab Greding total gesperrt. Der Rückstau reicht rund zehn Kilometer zurück. Aktuell laufen die Bergungsarbeiten. Die Sperre wird noch länger andauern. Wie lange genau ist derzeit schwer zu prognostizieren.

Erstmeldung, 13.45 Uhr: Nürnberg/Roth ‒ Der Unfall ereignete sich gegen 12.45 Uhr am frühen Mittwochnachmittag (9. November). Genauer gesagt handelte es sich um zwei Unfälle. Der erste Unfall Höhe Hilpoltstein (Kreis Roth) verlief laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken in Nürnberg relativ glimpflich. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt, der Lkw konnte schnell auf die Standspur geschleppt werden.

Die Unfallstelle: Bei diesem Auffahrunfall auf der A9 Richtung Berlin wurde ein Lkw-Fahrer lebensgefährlich verletzt. © Haubner/vifogra

Der zweite Unfall hatte es allerdings in sich. Er passierte weiter südlich in Richtung Greding (Kreis Roth). Dort fuhr ebenfalls ein Lkw auf einen anderen Lkw auf. Der Fahrer des hinteren Lkws wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Wrack herausgeschnitten und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Schlimmer Lkw-Unfall auf der A9: Autobahn war zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt

Dafür musste die Polizei die A9 zwischenzeitlich in beide Richtungen total sperren. Der Unfall ereignete sich im Baustellenbereich. Die Bildung einer Rettungsgasse gestaltete sich mehr als schwierig. So mussten die Rettungsfahrzeuge teils über die Gegenspur anrücken.

Totalsperre der A9 wird noch lange andauern: Erst Gutachter, dann Bergungsarbeiten

Ab Greding Richtung Nürnberg, beziehungsweise Berlin bleibt die Autobahn total gesperrt. Aktuell ist laut Polizei ein Gutachter auf dem Weg zur Unfallstelle. Sobald dieser seine Arbeit beendet hat, können die Aufräumarbeiten starten. Erfahrungsgemäß dauert das alles seine Zeit. Autofahrer Richtung Berlin/Nürnberg sollten also viel Zeit mitbringen und die Unfallstelle ab Greding weiträumig umfahren.

Auch Richtung Ingolstadt/München staut es sich derzeit ab Hilpoltstein zurück. Grund ist die kurzzeitige Totalsperre der A9.

