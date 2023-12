Schlimmer Verdacht: Zwillings-Babys durch Schütteln verletzt – Eltern müssen sich rechtfertigen

Von: Lisa Metzger

Düsterer Moment: Die Schatten an der Wand sollen eine Szene darstellen, in der ein Kind Opfer von Gewalt wird (Symbolbild). © Archivbild: Patrick Pleul/dpa

Ärzte im Klinikum Memmingen entdecken bei der Behandlung von zwei Kindern ungewöhnliche Verletzungen. Sie alarmieren die Polizei. Nun stehen die Eltern im Fokus der Ermittlungen.

Memmingen – Es ist ein schwerer Verdacht, der momentan gegen ein Elternpaar im Raum steht: Das Klinikum Memmingen hat am vergangenen Donnerstag, 14. Dezember, Kontakt zu der örtlichen Kriminalpolizei aufgenommen. Bei der Behandlung eines erst drei Monate alten Zwillingspaars hatten die Ärtze Verletzungen festgestellt, die durch starkes Schütteln verursacht worden sind. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Donnerstag, 21. Dezember, mitteilt, hatten die Ärzte den Verdacht auf eine körperliche Misshandlung geäußert.

Laut Informationen der Polizei soll bei dem Zwillingspaar, einem Jungen und einem Mädchen, zwar keine akute Lebensgefahr bestehen. Die Schwere der Kopfverletzungen bei dem Jungen wurde seitens der behandelnden Ärzte aber als potenziell lebensbedrohlich eingestuft.

Bislang keine Hinweise auf Tatverdacht der Eltern: Zwilinge in Obhut des Jugendamts

Die Kriminalpolizei Memmingen ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und Misshandlung von Schutzbefohlenen. Der Tatverdacht richtet sich aktuell gegen die Eltern der Säuglinge. Wie es in der Mitteilung der Polizei heißt, wurden die Eltern noch im Klinikum von den Ermittlern vorläufig festgenommen. Der 36-jährige Vater schweige zu den Vorwürfen. Auch die Vernehmung der 27-jährigen Mutter habe bislang keine konkreten Hinweise auf die Tat hervorgebracht.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Eltern der Zwillinge noch am gleichen Tag wieder freigelassen. Um die Verletzungen der Kinder genauer zu untersuchen, wurde seitens der Polizei ein Rechtsmediziner hinzugeschaltet. Bis auf Weiteres wurden die Kinder in die Obhut des Jugendamtes gegeben.

