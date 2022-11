Der schlimmste Rastplatz Deutschlands liegt in Franken – er fällt in jeder Hinsicht durch

Von: Tanja Kipke

Kein WC, kaum Sicherheit, keine Barrierefreiheit und keine Sauberkeit: Zahlreiche Rastplätze fallen in allen Kategorien durch. Ein Überblick über die schlimmsten und schönsten Bayerns.

Nürnberg – 684 Rastplätze im Check: Der ACE (Auto Club Europa) hat in den vergangenen sechs Monaten unter dem Motto „Deutschland, deine Rastplätze“ zahlreiche Rastplätze unter die Lupe genommen. Bayern befindet sich bei den Ergebnissen im Mittelfeld. Wieso der Freistaat nicht besser abschneidet, liegt wohl unter anderem an den zahlreichen Rastplätzen ohne WC, sowie an einigen „üblen“ Plätzen, die durch alle Kategorien durchrasseln. Und somit deutschlandweit auf den ersten Plätzen der schlechtesten Rastplätze liegen.

Rastplätze im Check: Schlimmste Rastplätze Deutschlands liegen in Franken

Der am schlechtesten bewertete Rastplatz Deutschlands liegt tatsächlich in Bayern – und zwar in Oberfranken. Der Parkplatz bei Zapfendorf in Richtung Suhl an der A73 versagt in jeglicher Hinsicht. Der zur Metropolregion Nürnberg zählende Platz schneidet im ACE-Check dermaßen schlecht ab, dass er gleich in zwei Kategorien null Prozent erhielt. Barrierefreiheit und Familienfreundlichkeit kennt der Platz demnach nicht. Bei Sicherheit erreichte er immerhin 22 Prozent, bei Sauberkeit 20. Auf Google erhält der Parkplatz in den Rezensionen immerhin 3,8 von fünf Sternen.

14 Rastplätze in Bayern sind im deutschlandweiten Check durchgefallen – manche in allen Kategorien. © Bernd Weißbrod/dpa/Archiv

Gleich nach dem Pausenplatz folgt auf Platz zwei der schlechtesten Plätze der Rastplatz direkt gegenüber in Fahrtrichtung Nürnberg. Er erhielt ebenfalls ein „durchgefallen“ allerdings weist er bei Sauberkeit immerhin 40 Prozent auf. Auch zwölf weitere Rastplätze in Bayern fielen in der Bewertung durch, die Gründe auch hier mangelnde Hygiene, keine Barrierefreiheit, nicht familienfreundlich und zu unsicher.

Schönster Rastplatz Deutschlands: Ostseeblick an der A1

Neben den schlechtesten Rastplätzen Deutschlands befindet sich in Franken dafür auch der schönste Bayerns. Und zwar der Pausenplatz „Göggelsbuch“ an der A9 im Kreis Nürnberg. In den Kategorien Sicherheit und Barrierefreiheit erhielt er die volle Punktzahl. Bei Sauberkeit immerhin 89 Prozent und bei der Familienfreundlichkeit 75 Prozent. Gleich danach folgt der Rastplatz „Schloßberg“ an der A93 Richtung Regensburg. Diese beiden Plätze erhielten als einzige Bayerns in der Auswertung die Bewertung „Exzellent“.

Und welcher Platz hat deutschlandweit gewonnen? „Die Anlage ‚Ostseeblick‘ an der A1 erhielt als einzige Anlage bundesweit die volle Punktzahl“, heißt es in der Mitteilung des ACE. Der Rastplatz in Schleswig-Holstein habe über alle Bundesländer hinaus besonders beeindruckt. Der Grund: Barrierefreie Parkplätze und WCs, Grünflächen, Aussichtsmöglichkeiten und ein Spielplatz. Ebenso erreichte der Rastplatz in Sachen Sauberkeit und Hygiene volle Punktzahl. (tkip)

