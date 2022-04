„Freedom Day“ auf Schloss Neuschwanstein? Abstandsregeln fallen – andere bleiben aber bestehen

Von: Jennifer Battaglia

Teilen

Im Schloss Neuschwanstein gilt auch weiterhin die FFP2-Maskenpflicht – trotz des „Freedom Days“. © IMAGO / M.Zettler

Seit dem „Freedom Day“-Sonntag gelten in Bayern fast keine Corona-Regeln mehr. Das hat auch Auswirkungen auf die Publikumsmagneten des Freistaats – allen voran Neuschwanstein.

Hohenschwangau – Für einen Sonntagvormittag ist nicht gerade viel los in Hohenschwangau (Landkreis Ostallgäu). Die Parkplätze für Pkws und Busse sind halbleer. Kein lautes Stimmengewirr aus verschiedenen Sprachen, keine Touristenmassen, die sich in Richtung Schloss Neuschwanstein den Berg hinaufschieben. Man sieht fast ausschließlich kleinere Grüppchen – Familien mit Kindern, Pärchen oder Freunde, die gemeinsam das „Märchenschloss“ besichtigen möchten.

Dass der große Run auf das Schloss König Ludwigs II. am Tag, an dem die meisten Coronabeschränkungen fallen, ausbleibt, könnte auch am Wetter liegen: Denn Anfang April ist plötzlich der Winter zurück. Es hat es Minusgrade, die Türme des Schlosses sind mit Schnee bedeckt. Vor dem Ticketcenter im Tal herrscht gähnende Leere. Zu Hochbetriebszeiten stehen hier schon weit vor acht Uhr morgens die Menschen Schlange. Am „Freedom Day“ kann man sich dagegen um kurz nach elf noch entspannt Tickets für eines der bekanntesten Schlösser der Welt holen.

Schloss Neuschwanstein: Gilt weiterhin die Maskenpflicht?

Lisa und Andres sind extra nach Hohenschwangau gekommen. Das Lehrerpaar stammt ursprünglich aus der Oberpfalz und lebt seit Februar im Landkreis Starnberg. Das Schloss besichtigen sie zum ersten Mal. „Wir dachten, am Montag fällt die Maskenpflicht“, sagt Lisa. „Deshalb sind wir heute noch gekommen. Ohne Maske wollen wir nicht ins Schloss.“

Ohne Maske hätten sie das Schloss Neuschwanstein nicht besucht: Lisa Hischa und Andres Illan. © Jennifer Battaglia

Dabei fällt die Maske im Schloss erst einmal gar nicht. Wie die Bayerische Schlösserverwaltung (BSV) auf Nachfrage von Merkur.de vergangene Woche mitteilte, bleibt das Tragen einer FFP2-Maske im Schloss Neuschwanstein bis auf Weiteres verpflichtend. Und nicht nur hier, sondern in allen Schlössern und Objekten der BSV. Aus Gründen des Arbeitsschutzes, um Mitarbeiter und Besucher gleichermaßen vor einer Infektion zu schützen, so eine Pressesprecherin.

Durch den Wegfall des Mindestabstandes darf aber wieder mehr Besuchern Einlass gewährt werden. Bis zu 35 Menschen können ab sofort an einer Führung teilnehmen, und das im Fünf-Minuten-Takt. Zu Beginn der Corona-Pandemie waren es erst zehn, später 20 Touristen je Tour gewesen.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Schloss Neuschwanstein: Security-Männer kontrollieren Maskenpflicht

Vor dem Haupttor von Schloss Neuschwanstein kontrollieren zwei freundliche Security-Männer Tickets und Maskenpflicht. Wer nicht die passende Maske dabei hat, muss Abhilfe schaffen. Das geht über die Information im Schlosshof – dort gibt es für zwei Euro FFP2-Masken zu kaufen. Lisa und Andres aus der Oberpfalz haben ihre Masken dabei. Sie fühlen sich durch den Mund-Nasenschutz geschützter.

Es ist ein ungewohntes Gefühl, plötzlich mit vielen Menschen die enge Treppe hinauf in den ersten Stock des Schlosses zu laufen. Dabei sind die Treppen in Neuschwanstein nicht das einzige Nadelöhr: Auch im dritten Stock bieten das Schlafzimmer König Ludwigs II. oder die Grotte nicht viel Platz. Zwangsläufig kommt man den anderen Besuchern während der Führung immer wieder sehr nah. Nur der Sängersaal hat eine ausreichende Größe, um mit den anderen Besuchern nicht dicht an dicht zu stehen.

„In unserer Schlossführung waren um die 20 Leute“, sagt Andres. „Das war angenehm so.“ Wie es sich wohl mit noch weiteren 15 Menschen angefühlt hätte?

Schloss Neuschwanstein: „Eigentlich sind wir hier Fließbandarbeiter“

Aber auch mit 35 Touristen je Führung ist man noch weit von der „Normalität“ Neuschwansteins entfernt. Vor Corona waren es mindestens 60, früher sogar über 80 Menschen pro Tour – und das alle fünf Minuten. Zwischen 6000 und 7000 Besucher pro Tag, fast 1,5 Millionen im Jahr.

Neuschwanstein ist eine Maschine. Eigentlich sind wir hier Fließbandarbeiter.

Touristenabfertigung in Akkordarbeit. Ein Schlossführer sagte dazu in einer BR-Dokumentation von 2019: „Neuschwanstein ist eine Maschine. Eigentlich sind wir hier Fließbandarbeiter“. Den Besuchern scheint das nichts auszumachen. Die Faszination für das Schloss und seinen Erbauer, der auf ungeklärte Art und Weise im Starnberger See ums Leben kam, ist ungebrochen.

Schloss Neuschwanstein: „Ohne Maske ist ein bisschen wie ohne Unterhose“

Hinsichtlich der Masken sehen es viele Touristen wie Lisa und Andres. Manche laufen auch mit Maske den Schlossberg hinauf. Eine Frau nahe der Schlosswirtschaft sagt: „Ohne Maske ist doch ein bisschen wie ohne Unterhose.“

Aber nicht alle sehen es so streng. Lizzy und Alex kommen aus den USA und holen nach zwei Jahren ihren Europa-Trip nach. Schloss Neuschwanstein ist auf ihrer Rundreise natürlich ein absolutes Muss. Sie tragen ihre Masken zwar in der Hand, hätten das Schloss aber auch ohne Mund-Nasen-Schutz besucht. „In Amerika ist das alles etwas lockerer“, sagt Alex. „Wir kommen aus Virginia und dort trägt fast keiner Maske mehr. Vor allem keine FFP2.“ Deutschland sei in diesem Punkt „organisierter und strukturierter“.

Majestätisch thront Schloss Neuschwanstein in der Ferne über Hohenschwangau. © Jennifer Battaglia

Schloss Neuschwanstein: Ab Mai noch mehr Besucher?

Die Empfehlung des bayerischen Kabinetts, auch weiterhin Masken in Innenräumen zu tragen, gilt aktuell bis zum 30. April – wobei im Kabinettsbeschluss von medizinischen und nicht von FFP2-Masken die Rede ist. Danach könnte die Maske generell fallen. Ob das dann auch auf Neuschwanstein der Fall sein wird, weiß man noch nicht. Eine Anhebung der Besucherzahl auf die maximal zulässige Personenzahl wie vor Ausbruch der Corona-Pandemie ist laut Schlösserverwaltung derzeit aber „noch nicht vorgesehen.“ (jb)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.