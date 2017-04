Was flattert da aus dem Brief? 250 Schmetterlinge ziehen um

Dieser Monarch ist einer der 250 Schmetterlinge, die am Montag in die Wilhelma umgesiedelt wurden.

Stuttgart - Sie können eigentlich fliegen, mussten für diese Aktion aber stillhalten: Am Montag wurden in Briefumschlägen rund 250 Schmetterlinge in die Stuttgarter Wilhelma umgesiedelt.

Gleich 250 neue Bewohner hat das Schmetterlingshaus im zoologisch-botanischen Garten in Stuttgart. In der Wilhelma bestaunen Besucher nun seltene Arten wie den Atlasfalter - einer der größten Schmetterlinge der Welt - und den Mondspinner, dessen Flügel eine Art Schleppe bilden.

In Briefumschlägen wurden die Tiere am Ende der jährlichen Augsburger Schmetterlingsschau nach Stuttgart gebracht. Der Transport in Briefumschlägen ist für die Schmetterlinge aber nicht schmerzhaft: Sie bekommen genug Luft zum Atmen.

dpa