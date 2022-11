Wo ist Bibi? 16-Jährige aus Franken kehrte von der Schule nicht nach Hause zurück

Von: Katarina Amtmann

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach Bibi Amina (16). © Polizei Mittelfranken

Bibi Amina S. kam von der Schule nicht zurück. Zwei Tage nach ihrem Verschwinden telefonierte die Jugendliche aus Schnaittach mit ihrem Vater.

Schnaittach - Bereits seit Freitag, 11. November, wird die 16-jährige Bibi Amina S. aus Schnaittach (Landkreis Nürnberger Land) vermisst. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung am 23. November mit.

Vermisste aus Schnaittach möglicherweise in Nürnberg

Die Jugendliche verließ am Morgen des 11. November die Wohnung ihrer Eltern in Schnaittach, um die Schule zu besuchen. Von dort kehrte sie nicht zurück. Letztmalig telefonierte Bibi Amina S. am 13. November mit ihrem Vater und gab an, sich in Nürnberg zu befinden. Ihr Aufenthaltsort ist seitdem unbekannt.

Jugendliche aus Schnaittach vermisst: Beschreibung

circa 160 - 165 cm groß

schlanke Statur

lange blondierte Haare

aktuelle Bekleidung unbekannt

Vermisst: Polizei sucht nach Mädchen aus Schnaittach

„Die Polizei bittet bei der Suche nach der möglicherweise in hilfloser Lage befindlichen Bibi Amina S. um Mithilfe aus der Bevölkerung“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 sowie jede andere Polizeidienststelle oder der Polizeinotruf 110 entgegen.

