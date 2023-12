Schnee-Chaos legt Bayern lahm – in mehreren Landkreisen bleiben Schulen am Montag geschlossen

Von: Gregor-José Moser

Am Samstag sorgte schwerer Schneefall für Chaos auf Bayerns Straßen, Gleisen und Landebahnen. Bereits am Sonntag wurden Schulausfälle gemeldet.

Update vom 3. Dezember, 15.22 Uhr: Wie das Referat für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München mitteilt, findet der Schulunterricht im Stadtgebiet München am Montag regulär statt: „Nach Rücksprache mit der Branddirektion und dem Lagedienst der Landeshauptstadt München (LHM) ist von einer weiteren Stabilisierung der Witterungssituation im Stadtgebiet der LHM bis morgen Montag, den 04.12.2023, auszugehen“, so der Wortlaut der Pressemitteilung.

Erstmeldung vom 3. Dezember

München - Der Winter hat Bayern fest in seinem eisigen Griff. Am Samstag legten Schnee und Eis in München die öffentlichen

Verkehrsmittel zum großen Teil lahm. Zudem stellte der Münchner Flughafen den Betrieb ein und die Einsatzkräfte waren bayernweit im Dauereinsatz. Seit Sonntag entspannt sich die Lage nur langsam wieder. Der Münchner Flughafen hat den Betrieb wieder aufgenommen, es kommt aber noch zu Ausfällen. Auch der Bahnverkehr am Hauptbahnhof wurde teilweise wieder in Betrieb genommen, allerdings noch mit großen Einschränkungen.

Schnee in Bayern: Schulausfälle und geschlossene Kitas möglich

Ein unter der Schneelast umgefallener Baum liegt auf einer Straße. Schnee und Eis haben im Süden Bayerns auf den Straßen und bei der Bahn für Chaos gesorgt. © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wegen des ebenso plötzlichen wie heftigen Wintereinbruchs in Bayern sind auch Schulschließungen aktuell ein Thema. Bereits am Freitag fiel etwa im Landkreis Dingolfing-Landau an der Grundschule Marklkofen und der Mittelschule Frontenhausen der Unterricht aus.

Schulausfälle wegen Schnee-Chaos in Oberbayern

Mühldorf am Inn: Im Landkreis Mühldorf wird am Montag (4. Dezember) der Präsenzunterricht entfallen. Er wird durch Distanzunterricht ersetzt, teilt das Landratsamt am Sonntag mit. „Eine Notbetreuung wird an allen Grund- und Mittelschulen angeboten. Am Förderzentrum Waldkraiburg und den übrigen weiterführenden Schulen findet im Rahmen des vor Ort Leistbaren eine angemessene Beaufsichtigung statt. Die Form des Distanzunterrichts wird an jeder Schule in eigener Verantwortlichkeit organisiert“, heißt es auf der Website. An der Grund- und Mittelschule Gars am Inn wird es auch am Dienstag noch Distanzunterricht geben. Durch diese Entscheidung wolle man die Sicherheit der Schüler gewährleisten.

Starnberg: Am Wochenende hatte zudem das Landratsamt Starnberg mitgeteilt, dass Schulschließungen möglich seien. Am Sonntagmittag dann die Bestätigung: der Präsenzunterricht am Montag (4. Dezember) falle an sämtlichen Schulen im gesamten Landkreis Starnberg aus. An Grund- und Mittelschulen wird es einen Notbetrieb für Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6 geben, weiterführende Schulen können Distanzunterricht anordnen. Weitere Informationen finden Eltern und Schüler auf den Homepages der jeweiligen Schule. Die Schulschließung gilt nur für den morgigen Montag. Wie es am Dienstag aussieht, wird die Koordinierungsgruppe im Laufe des morgigen Tages aufgrund der dann aktuellen Lage entscheiden und bekannt geben.