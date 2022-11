Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee: Auch in Bayerns Tälern fallen die Flocken

Von: Tanja Kipke

Der Winter ist da. Zumindest kündigen die Wettervorhersagen Schneefall an. Und das nicht nur in den Alpen, sondern auch in Bayerns Tälern.

München – Der Oktober sowie auch der November waren viel wärmer als sonst. Bisher schneite es in Bayern nur in den Alpen und auch da hielt sich der wirkliche Wintereinbruch zurück. In der Nacht zum Samstag (18. November) soll sich das allerdings ändern. Der Schnee kommt, der Wetterumschwung steht bevor - und das sogar in tieferen Lagen. Einige Regionen sind dabei besonders betroffen.

Wetter in Bayern: Erste Schnee in mehrere Regionen erwartet

Meteorologe Dominik Jung von wetter.net bezeichnete die Entwicklung als „heftige Wetterwende“. Schneeflocken würde fallen und teilweise auch eine Schneedecke liegen bleiben. Laut den Modellen solle es vor allem im Spessart und im Fichtelgebirge schneien. Die Vorhersage deckt sich mit den Wetter-News vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

„In der Nacht zum Samstag etwa zwischen Rhön und Bayerwald bis in tiefe Lagen 1 bis 5 Zentimeter Neuschnee und Glätte.“ Laut DWD soll es dann am Samstag auch im nördlichen Franken und in der nördlichen und östlichen Oberpfalz Schneefall geben. Mit Neuschneemengen von „1 bis 5 cm, in höheren Mittelgebirgslagen dort örtlich bis 10 cm.“ Aufgrund des Schneefalls sei in den betreffenden Regionen auch mit Glätte zu rechnen. Die Temperaturen fallen auf minus vier Grad.

„30 Zentimeter Neuschnee in 24 Stunden“: DWD erwartet Wintereinbruch in Alpen

In den Alpen scheint der Wintereinbruch so richtig zu kommen. „Bis in die Nacht zum Samstag in den Alpen oberhalb etwa 1500 m 5 bis 15, in den Staulagen des Oberallgäus auch um 30 cm Neuschnee in gut 24 Stunden“, schreibt der DWD. Freitagabend sinke die Schneefallgrenze auf 1000 Meter. Der Grund für den Kälteeinbruch? Eine Kaltfront trifft Bayern von Nordosten her, mit ihr wird „kalte Festlandsluft polaren Ursprungs herangeführt.“

Zudem herrscht bis Freitagabend Dauerregen im Allgäu, in den Hochlagen der Alpen kommt es zu stürmischen Böen beziehungsweise Sturmböen zwischen 70 und 80 km/h aus West bis Nordwest, vereinzelt auch schwere Sturmböen um 90 km/h.

Nicht nur in Bayern schneit es am Wochenende. Eine Kaltfront überzieht derzeit den Norden Deutschlands und sorgt dort bereits für die erste „Puderzuckerschicht“. (tkip)

