Schnee-Chaos führt zu Stromausfällen in „vielen tausend Haushalten“ Bayerns und es werden „weitere kommen“

Von: Andreas Knobloch

Bayern wird vom Winter-Chaos heimgesucht. Der Dezember 2023 startet mit unfassbaren Schneemassen. Sogar die Stromversorgung war betroffen.

München - Der 1. Dezember steht auf dem Kalenderblatt, jetzt fängt die Weihnachtszeit auch mit Schnee so richtig an. Der romantische Gedanke vieler verflog, als sie an diesem Freitagabend vor der Haustür waren und erst recht, als sie die Augen am Samstag, dem 2. Dezember, öffneten. Schnee so weit das Auge reicht, in solchen Mengen, dass selbst Schippen nicht mehr möglich war. Die Landeshauptstadt München versinkt im Chaos, die Infrastruktur ist am Limit, in Bayern gibt es Stromausfälle.

Nichts fährt oder fliegt mehr: jetzt fällt auch noch in Teilen Bayern wegen des Schnees der Strom aus

Keine S-Bahn, keine Tram, kein Bus, sogar U-Bahnlinien sind in München betroffen. Am Flughafen München wurden vorerst alle Flüge gestrichen, der Wetter-Dienst warnt, zu Hause zu bleiben, sogar Christkindlmärkte finden nicht statt - und auch das Fußballspiel des FC Bayern München in der Allianz Arena gegen Union Berlin ist abgesagt. Bundestrainer Julian Nagelsmann wollte auch zur EM-Auslosung nach Hamburg reisen. Ein reinstes Winter-Chaos zum Start des ersten Adventswochenendes. In vielen Haushalten brannte die erste Kerze wohl schon vor dem offiziellen Beginn am Sonntag. Denn der Strom fiel aus.

„Die intensiven Schneefälle seit der Nacht auf Samstag, 2. Dezember, haben in Teilen Bayerns zu umfangreichen Stromausfällen geführt. Aufgrund der Schneelasten sind vielfach Bäume in Freileitungen gefallen. Dadurch sind erhebliche Schäden an der Infrastruktur entstanden. In Teilen kann es dadurch sein, dass beschädigte Leitungen gerissen sind und am Boden liegen. Das Bayernwerk warnt dringend davor, sich beschädigten oder am Boden liegenden Leitungen zu nähern“, berichtet die Bayernwerk AG in einer Presseinfo.

Schnee-Chaos von Oberbayern bis in die Oberpfalz sorgt für Stromausfälle - „werden weitere folgen“

Die Einsatzteams des Unternehmens waren in der Nacht im Einsatz, um den Strom wieder zum Laufen zu bringen. Betroffen waren Gebiete quer durch den Freistaat:

Penzberg

Kolbermoor

Freilassing

Parsberg

Vilshofen

Eggenfelden

Regen

Quer durch Bayern haben die Haushalte aufgrund der Schneemassen mit Stromausfällen zu kämpfen. © imago / Screenshot Google Maps

Wie die Bayernwerk AG weiter vermeldet, kommt es „bei vielen tausend Haushalten zu Stromausfällen.“ Allerdings müssen die Bürger hier wohl Geduld beweisen. „Die Wiederversorgung dauert aufgrund der widrigen örtlichen Verhältnisse länger, kommt aber dennoch gut voran. Aufgrund der laut Wettervorhersagen anhaltenden Schneefälle ist davon auszugehen, dass es zu weiteren Stromausfällen kommt. Die Service- und Leitstellenteams des Bayernwerks sind darauf eingestellt und arbeiten kontinuierlich und routiniert an der Wiederversorgung“, so das Unternehmen. (ank)