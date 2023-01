Endlich wieder Schnee! DWD mit überraschender Winterprognose für Bayern

Von: Tanja Kipke

Kommt der Winter zurück nach Bayern? Die Schneefallgrenze sinkt zum Wochenstart und lässt Winter-Fans auf eine weiße Schicht hoffen.

München – Vor rund einer Woche ging 2022 als das wärmste Jahr seit 1881 in Bayern zu Ende. Und auch die Prognosen für die kommenden Wochen ließen Winter-Fans erschaudern. Jan Schenk von The Weather Channel kündigte sogar an, dass es bis März bei milden Temperaturen bleiben könnte, ohne ein Winter-Comeback. In den Bergen kämpfen die Skigebiete bereits um die Saison, einige müssen bereits wieder schließen. Zum Wochenstart soll es jetzt wohl doch nochmal schneien.

Schnee in Bayern: Zum Wochenstart fällt die Schneefallgrenze auf 600 Meter

Mit der aktuellen Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienst (DWD) haben viele wohl nicht so schnell wieder gerechnet. Bereits für Montagnacht (9. Januar) kündigt der DWD Schneefall in den Alpen an. „Oberhalb etwa 1000 Meter fünf bis zehn Zentimeter, in den Hochlagen der Allgäuer Alpen um 15 Zentimeter Neuschnee.“ Tagsüber gehe es dann weiter. Der DWD sagt vielerorts Regen voraus, der „oberhalb 800 bis 1000 Meter“ in Form von Schnee vom Himmel kommt. Die Temperaturen sinken auf 3 bis 6 Grad.

In der Nacht zum Dienstag (10. Januar) rechnen die Experten in Alpennähe mit „länger anhaltenden Niederschlägen.“ Die Schneefallgrenze sinke dann auf rund 600 Meter. „Temperaturrückgang auf 4 bis 0 Grad. Im Bergland Glätte“, so der DWD.

DWD warnt in Bayern vor Glatteis und „leichtem Schneefall“

Der DWD hat für Sonntagabend, sowie für Montag einige amtliche Warnungen herausgegeben. Am Alpenrand gilt von Montag, 3 Uhr bis 10 Uhr, eine Warnung vor „leichtem Schneefall“. Verbreitet werde es glatt, heißt es in der Mitteilung. Im Süden Bayerns gilt zudem eine Warnung vor „geringer Gätte“ (Montagnacht, 0 bis 3 Uhr). In Niederbayern gilt diese Warnung noch bis zum Montagmorgen (6 Uhr).

Den ganzen Montag über gilt zudem eine Warnung der Stufe zwei vor Sturmböen (Warnung von 0 Uhr bis 18 Uhr). Betroffen sind hier nur die Landkreise am Alpenrand. „Es treten oberhalb 1500 Meter Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) und 80 km/h auf“. In „exponierten Lagen“ muss mit schweren Sturmböen um die 90 km/h gerechnet werden. Das anstehende Winter-Wetter dürfte vor allem die grün gewordenen Skigebiete freuen. (tkip)

