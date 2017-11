Jetzt ist Schnee im Anmarsch - sogar bis in tiefe Lagen

Der Winter kommt am Sonntag

+ © Wetteronline.de Auch in München könnten am Sonntag die ersten Flocken fallen. © Wetteronline.de

Der Wintereinbruch steht in Bayern offenbar kurz bevor: Wie der Deutsche Wetterdienst bekannt gab, soll es am Sonntagabend noch schneien - sogar bis in tiefe Lagen.