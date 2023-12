Schneechaos in Bayern: Bahnverkehr stark beeinträchtigt – diese Linien sind betroffen

Von: Leyla Yildiz

Drucken Teilen

Das Schneechaos in Bayern geht weiter. Nach wie vor ist die Bahn beeinträchtigt. Wir haben eine Übersicht, welche Züge nicht fahren oder eingeschränkt sind.

München – Die starken Schneefälle haben den Freistaat Bayern mit all ihrer Härte getroffen. Das öffentliche Leben wurde teilweise lahmgelegt, dazu zählt neben einem kompletten Stillstand am Flughafen München auch die Beeinträchtigung im Bahnverkehr. Und auch am Montag, 4. Dezember, ist letzterer immer noch stark eingeschränkt. Wir haben eine Übersicht, welche Züge in Bayern heute nicht fahren beziehungsweise stark eingeschränkt sind.

Schneechaos in Bayern: Bahnverkehr immer noch eingeschränkt – diese Linien sind betroffen

Zwischen München Hbf und Ingolstadt Hbf ist der Verkehr wieder aufgenommen, es kommt allerdings noch zu vereinzelten Beeinträchtigungen. Das gleiche gilt für die Linien RE1 und RB16 zwischen München Hbf und Nürnberg Hbf.

Bis einschließlich Montag, 4. Dezember, finden überwiegend keine Zugfahrten der Linien RE79 (Augsburg-Kempten) RE7 (Lindau-Augsburg) RE17 (Oberstdorf-Augsburg) RE17 (Oberstdorf-Augsburg) RE70 (Lindau-München) RB73 (Pfronten-Steinach-Kempten) RE75 (Ulm-Oberstdorf) RE71 (Augsburg-Memmingen) RB78 (Mindelheim-Günzburg) RE73 (Türkheim-Bad Wörishofen) statt. Eingeschränkt ist der Verkehr zwischen Ulm Hbf - Weißenhorn / Ulm Hbf - Memmingen und Lindau-Reutin - Kempten(Allgäu)Hbf - Buchloe - Augsburg Hbf. Zudem gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen im Raum Kempten(Allgäu)Hbf / Pfronten-Steinach und zwischen Mindelheim-Günzburg.

Zugfahrten der Linien RB63 (Murnau-Oberammergau) RB6 (München-Garmisch) RE61 (München-Garmisch) RB60 (Garmisch-Pfronten) RB66 (Penzberg-Kochel-München) sind bis einschließlich Montag, 4. Dezember, weiterhin nicht möglich. Es erfolgt stattdessen ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis zwischen München-Pasing und Garmisch-Partenkirchen. Zwischen Penzberg und Kochel besteht auf der Linie RB 66 ebenfalls ein Schienersatzverkehr mit Bussen. Ab 9 Uhr bis 16 Uhr fährt ein Expressbus von Tutzing nach Kochel.

Die Linie RB 33 zwischen Landshut Hbf und Freising fällt bis einschließlich Dienstag, 5. Dezember, aus.

Die Linie RB74 zwischen München Hbf und Buchloe fällt bis einschließlich Dienstag, 5. Dezember, aus.

Wegen des Schnees ist der Bahnverkehr in Bayern stark eingeschränkt. © Sven Simon/Imago

Schneechaos in Bayern: Bahnverkehr immer noch beeinträchtigt

Die Folgen des Schneechaos werden Bayern also noch länger in Atem halten.(ly)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden. Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.