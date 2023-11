Schneepeitsche schlägt in Bayern ein: Autofahrer nach Unfall schwerstverletzt – Rettungswagen in Not

Von: Felix Herz

Drucken Teilen

Im Landkreis Hof ist ein Autofahrer bei überhöhter Geschwindigkeit und glatter Fahrbahn von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. © NEWS5 / Mertel

In Bayern lässt der Winter aktuell seine Muskeln spielen – und hüllt Teile Bayerns mit reichlich Schnee ein. Dauereinsatz für die Winterdienste.

Bamberg/Wilhermsdorf/Hof – Bereits am Wochenende gab es vielerorts in Bayern einen echten Wintereinbruch. Am Montagabend, 27. November, setzte sich dieser fort – vor allem Franken traf die Schneepeitsche dabei mit voller Wucht. Das hatte auch viele Unfälle zur Folge, die Winterdienste waren im Dauereinsatz. Stellenweise fällt wegen des Schnees auch die Schule aus.

Schwerstverletzter nach Unfall: Fahrer war wohl zu schnell unterwegs

Ein schlimmer Unfall ereignete sich am Montagabend im Landkreis Hof: Dort war ein Autofahrer zwischen Fletschenreuth und Gottfriedsreuth wohl deutlich zu schnell unterwegs und kam letztlich aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse von der Fahrbahn ab. Er krachte gegen einen Baum, wurde dabei schwerst verletzt. Immerhin schwebt er dem News5-Bericht zufolge nicht in Lebensgefahr.

Beim regen Schneetreiben in Bayern brach auch der ein oder andere Baum unter der weißen Last ein – Winterdienste und Feuerwehr waren im Dauereinsatz. © NEWS5 / Höfig

Starken Schneefall gab es am Montagabend auch Würzburg und Eibelstadt. Sogar eine leichte Schneedecke bedeckte Bäume, Straßen und Gebäude. Mehrere Bäume brachen unter der Schneelast ein, auf der A70 war der Winterdienst im Dauereinsatz – unter anderem war ein Auto in einen Straßengraben gerutscht.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Kurioser Einsatz in Wilhermsdorf: Rettungswagen braucht Rettung

In Wilhermsdorf, Landkreis Wilhermsdorf, wurde die Feuerwehr zu einer etwas kuriosen Notlage gerufen – ein Rettungswagen brauchte Rettung. Der RTW war laut News5 an einem Berg ins Rutschen geraten, und es bestand die Gefahr, dass das Fahrzeug von der Fahrbahn abkommt. Daher entschied die Besatzung, Hilfe anzufordern. Daraufhin kamen Feuerwehr und Winterdienst, befreiten die Straße von Schnee und Eis und bestreuten sie, sodass der Rettungswagen wieder sicher einfahren konnte.

In Wilhelmsdorf war ein Rettungswagen in Not geraten und musste Hilfe von der Feuerwehr anfordern. © NEWS5 / Oßwald

Wetter-Vorhersage für Bayern: Wie geht es weiter mit dem Wintereinbruch?

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zieht derzeit ein Tief vor allem über Franken hinweg. „Dahinter strömt von Norden Meeresluft polaren Ursprungs wieder bis an die Alpen“, heißt es. Für die bayerische Landesmitte sowie Schwaben warnen die Meteorologen derzeit „nur“ vor winterlicher Glätte. An den Alpen und in weiten Teilen Frankens gibt es dagegen eine aktuelle Warnung vor Schneefall. Diese gilt auch für den gesamten Osten Niederbayerns und der Oberpfalz. In den genannten Regionen ist noch bis mindestens Dienstagabend, 28. November, mit reichlich Neuschnee zu rechnen.

Gezuckerte Wälder, Berge und Seen: So schön ist der Winter in Bayern Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.