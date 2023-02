„Schockiert und enttäuscht“: Bistro-Institution muss schließen – Vermieter kündigt Inhaberin

Von: Christian Einfeldt

Teilen

In Röthenbach steht das Ende einer Café-Institution unmittelbar bevor. Inhaberin Jasmina Gibanica spricht von „schockierten und enttäuschten“ Stammgästen.

Röthenbach – Am Sonntag, dem 12. Februar, deckt Inhaberin Jasmina Gibanica zum letzten Mal die Tische ihres Lokals. Während das Jahr 2023 noch am Anfang steht, markiert die zweite Februarwoche das Ende von „Fresh4u“, einem beliebten Café in Röthenbach (Landkreis Nürnberger Land). Im Gespräch mit Merkur.de erzählt sie von Problemen mit dem Vermieter. „Unter diesen Voraussetzungen existiert keine Zukunft fürs Café“, sagt Gibanica. Die Stammgäste seien „schockiert und enttäuscht“ – so auch die Inhaberin selbst, die zu ihren Kunden immer ein vertrauensvolles Verhältnis gepflegt hätte. Das Aus von „Fresh4u“ ist beschlossene Sache – und könnte für die Inhaberin dennoch ein Neubeginn bedeuten.

Beliebtes Röthenbacher Bistro schließt: Am Sonntag das letzte Mal geöffnet

Über die vergangenen Jahre hatte sich das „Fresh4u“ zu einer beliebten Anlaufadresse in Mittelfranken entwickelt. Café, aber auch heimische Küche des Nürnberger Landes – all das bei gemütlichem Ambiente, versuchte das Lokal in der Röthenbacher Karlstraße seinen Gästen zu bieten. Inwiefern es dem Team rund um Besitzerin Jasmina Gibanica gelungen ist, zeigt das Feedback. „Wir waren heut zum ersten Mal da. Preis/Leistung super!“, schreibt etwa ein User auf dem Rating-Portal Restaurantguru. Ein anderer schreibt: „Wenn wir wieder in Nürnberg sind, kommen wir ganz sicher wieder hierher“.

Vor allem wurde das Lokal im Nürnberger Land aufgrund seines Frühstücksangebotes gelobt. Auch wussten die Gäste die angebotenen Snacks zu schätzen – und die laut anderer Bewertung „sehr freundlichen Inhaberin“. Die Aussagen der Gäste sind erst wenige Monate alt. Dass es schon bald nicht mehr möglich ist, mit ihr „einen netten Plausch“ zu halten, wussten die Stammgäste zum Zeitpunkt der Kommentare nicht.

Hat am Sonntag das letzte Mal geöffnet: „Fresh4u“-Inhaberin spricht über das bevorstehende Aus des beliebten Röthenbacher Cafés. © Fresh4u

„Ohne Perspektive“: Im Sommer 2022 erhielt das „Fresh4u“ die Kündigung

Lediglich Gibanica war sich der geschäftlichen Situation bewusst. „Der endgültige Beschluss fiel Anfang Dezember im Vorjahr“, sagte die „Fresh4u“-Besitzerin über die nun bevorstehende Schließung ihres Cafés. Bereits im Sommer 2022 hätte der Vermieter der Räumlichkeiten Kontakt zu ihr aufgenommen. Es gab „vorausgegangene, langfristige Schwierigkeiten ohne eine einvernehmliche, nachhaltige Perspektive mit dem Vermieter“, sagt Gibanica Merkur.de. Der Vermieter erklärte ihr die Kündigung – „überraschenderweise“, sagt die Geschäftsführerin, die ihr Café dennoch nicht einfach so aufgeben wollte.

„Ab dato der Kündigung wurde alles juristisch Mögliche unternommen, um die Fortführung zu gewährleisten“. Doch, wie ihr „aus sicherer Quelle“ zugetragen wurde, wäre „es seitens des Vermieters absolut nicht gewünscht, das Bistrot weiterbestehen zulassen“.

Das Aus einer Institution in Röthenbach: „Fresh4u“-Geschäftsführerin freut sich auf Neustart

Laut Gabinca wäre das „Fresh4u“ in Röthenbach mehr als nur ein Lokal mit bayrischer Küche gewesen. Ihr zufolge sprechen die Stammgäste von einer „individuellen, sozialen und familiär etablierte Einrichtung“, die nun „dauerhaft die Türen schließt“. Die „geschäftliche Beziehung“ mit dem Vermieter sei „massiv gebrochen“, ein „Weiterbestehen nur mit Konstellation eines konstanten Risikos verbunden“. Nicht zuletzt dadurch, dass „finanzielle Ressourcen durch die langandauernde Pandemie äußerst erschöpft wurden“, hätte es für „Fresh4u“ kaum alternative Strategien gegeben, die ein Überleben hätten sichern können.

Das Ende ist demnach unvermeidlich und steht nun also sogar schon am kommenden Sonntag (11. Februar) bevor. Und dennoch: Jasmina Gabincia bewahrt die positiven Erinnerungen – und nicht zuletzt den Optimismus für eine vielversprechende Zukunft. „Ich schaue nach vorne, und nicht zurück“, so die Besitzerin, bei der trotz aller Trauer und Enttäuschung die Vorfreude überwiegt. „Ich bin immens glücklich und motiviert, meinen Neustart bei einem besonders innovativen Unternehmen zu starten“. Gut möglich also, dass es nicht mehr lange dauert, bis sie wieder in ihrem Element ist: im „Plausch“ mit ihren Gästen.

12 Dinge, ohne die Nürnberg nicht Nürnberg wäre Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.