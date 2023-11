Ziegenbock mit durchgeschnittener Kehle in Fluss in Oberbayern gefunden

Von: Katarina Amtmann

Ein Ziegenbock mit durchgeschnittener Kehle wurde in Oberbayern gefunden (Symbolbild). © IMAGO / Daniel Scharinger

Ein Mann hat in Oberbayern einen schlimmen Fund gemacht: Ein Ziegenbock lag mit abgetrennten Hörnern und durchschnittener Kehle in einem Fluss.

Schönau am Königssee - Im Landkreis Berchtesgadener Land ist ein Ziegenbock mit abgetrennten Hörnern und einer durchschnittenen Kehle gefunden worden.

Mann findet Ziegenbock mit durchgeschnittener Kehle in Oberbayern

Ein 73-Jähriger hatte das Tier Polizeiangaben vom Montag zufolge bereits am Samstag, 4. November, in der Königsseer Ache in Schönau am Königssee entdeckt. Die Polizei sucht nun unter anderem nach dem Besitzer des Tieres und bittet Zeugen um Hinweise. (kam/dpa)

