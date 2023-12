„Schöne Bescherung“: Sturmböen decken Dach von Rewe-Markt in Bayern ab – Filiale verschenkt ihre Waren

Von: Elisa Buhrke

Die Rewe-Filiale in Bad Abbach bleibt einen Tag vor Heiligabend zu: Sturmtief Zoltan hat in der Nacht große Teile des Dachs abgetragen. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Update, 23. Dezember, 14.13 Uhr: Wie News5 berichtet, verschenkt der Rewe-Markt in Bad Abbach seine Waren nun an Hilfsorganisationen und Bedürftige. Über Facebook rief er dazu auf, zum Tanzcafé im Kurhaus zu kommen. Die Lebensmittel dürfen aufgrund des angehobenen Dachs und der Schließung nicht mehr verkauft werden, seien aber noch einwandfrei erhalten.

Erstmeldung, 23. Dezember, 13.01 Uhr: Bad Abbach - Massive Sturmböen haben mitten in der Nacht einen Großteil des Dachs der Rewe-Filiale in Bad Abbach abgetragen. In den frühen Morgenstunden des Samstags, 23. Dezember, mussten deshalb Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks ausrücken, um Aufräumarbeiten zu leisten.

Sturmböen haben in der Nacht einen Großteil des Dachs der Rewe-Filiale in Bad Abbach abgetragen. © Vifogra

Sturm trägt Dach von Rewe-Filiale in Niederbayern ab

Man sichere das Dach notdürftig mit Planen ab, teilte Feuerwehrkommandant Maximilian Neubauer am Vormittag gegenüber der Mediengruppe Bayern mit. Zimmereibetriebe würden außerdem mithelfen, das Loch im Dach – welches sich über die gesamte Front des Gebäudes erstrecke – mit Holz abzudichten. Das werde den gesamten Tag in Anspruch nehmen. „Der Regen und die anhaltenden Sturmböen spielen uns da nicht in die Karten“, so Neubauer. Laut pnp.de war der Eingangsbereich des Supermarkts bereits stark durchnässt.

Anwohner dankten den Einsatzkräften unter einem Facebook-Post der Feuerwehr für ihren Einsatz – brachten aber auch ihr Entsetzen zum Ausdruck: „Das kann doch nicht sein, dass es bei dem Wind gleich das ganze Dach abdeckt“, so ein Mann, und weiter: „Danke an alle Freiwilligen, die ausgerückt sind“. Eine Frau schrieb: „Passt auf euch auf“. Und ein weiterer Kommentar, hier wohl ironisch gemeint: „Schöne Bescherung.“

Supermarkt in Bad Abbach bleibt einen Tag vor Heiligabend geschlossen

Wie das Geschäft über Facebook mitteilte, bleibt es am Samstag, 23. Dezember, durchgängig geschlossen – unmittelbar vor Heiligabend. Auch die anliegende Bäckerei könne nicht öffnen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Niederbayern liegt der geschätzte Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

