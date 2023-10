„Schon von weitem gerochen“: Hund mit Bisswunden bis auf die Knochen ins Tierheim gebracht

Von: Lisa Metzger

Am Sonntagabend (29. Oktober) wurde Findelhund „Jim Knopf“ von zwei Männern ins Tierheim abegeben: Er hatte tiefe Bisswunden, die die Pfleger sofort versorgten. © 5VisionNews

In Aschaffenburg ist am Sonntagabend (29. Oktober) ein Hund in einem erbärmlichen Zustand ins Tierheim gebracht worden. Woher er stammt, ist noch unklar.

Aschaffenburg – Gegen 18 Uhr am Sonntagabend, 29. Oktober, haben sich zwei junge Männer an das Tierheim Aschaffenburg gewandt. Laut Informationen der Bildagentur 5VisionNews haben die beiden vor einem Möbelhaus einen Karton mit drei Jungkatzen gefunden. Als sie sich den Tieren annahmen, sei ihnen auch ein Hund in der Nähe aufgefallen, der an seinem ganzen Körper tiefe, teils frische Bisswunden hatte.

Kurzerhand haben die zwei Männer beschlossen, die Tiere ins nahegelegene Tierheim Aschaffenburg zu bringen. Dort angekommen, seien die Mitarbeiter vor allem vom Zustand des Hundes schockiert gewesen. „Man hat ihn bereits von weitem gerochen“, sagt Tierheimleiter Lukas Kneisel gegenüber unserer Redaktion. Die Wunden seien teilweise entzündet und eitrig gewesen, das Fell an vielen Stellen verfilzt. „Er wurde umgehend untersucht und kriegt jetzt Schmerzmittel und Antibiose“, so Kneisel.

Vom Vorbesitzer fehlt jede Spur – Tierpfleger geben Hundefindling den Namen ‚Jim Knopf‘

Auffällig an den Bisswunden: Lediglich die vier Beine des Hundes waren betroffen. Teilweise reichen die Wunden bis auf den Knochen. Woher der Mischling sie hat, kann Kneisel nicht mit Sicherheit beantworten. „Wir vermuten, dass die Bisswunden von einem anderen Hund oder einem ähnlich großen Tier stammen.“ Bei seiner Ankunft habe er ein Halsband und eine Leine getragen, doch der Hund – den die Tierpfleger vorerst liebevoll ‚Jim Knopf‘ getauft haben – sei weder gechipt noch in sonst einer Art und Weise registriert, bestätigt Kneisel. Wo er zuvor gelebt hat, könne so nicht herausgefunden werden. Vom Halter fehlt bis heute jede Spur.

Die Wunden von Findelhund „Jim Knopf“ wurden von den Tierpflegern des Tierheims Aschaffenburg umgehend versorgt. © 5VisionNews/Canva Collage

Sollte der Halter ausfindig gemacht werden, müsse dieser „auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise mit Konsequenzen rechnen“, sagt Kneisel. Schließlich müsse der furchtbare Zustand des Hundes irgendwie erklärt werden. Doch das liege im Aufgabenbereich des Veterinäramts. Nicht auszuschließen sei auch, dass das Tier zusammen mit anderen Hunden irgendwo gelebt hat. „Das kann alles sein“, sagt Kneisel – von einer illegalen Zuchtstation bis hin zu einem Familienhund, der sich mit einem anderen Hund angelegt hat und danach weggelaufen sei.

„Süße Knutschkugel“ erholt sich von Bissen im Tierheim Aschaffenburg

Die gute Nachricht sei jedoch, dass es ‚Jim Knopf‘ schon wieder deutlich besser gehe. „Klar, er ist durch den Wind. Aber er frisst sich satt und hat ein warmes Bett. Die Pflege hat er auf jeden Fall genossen. Er hat sozusagen einmal das All-inclusive Programm bekommen“, sagt Kneisel – das sei auch nötig gewesen. ‚Jim Knopf‘ werde erstmal im Tierheim bleiben und die nächsten Tage medizinisch durchgecheckt. „Da sind wir natürlich sehr vorsichtig“, denn bei ausgesetzten Tieren könnten auch zu hohe Tierarztkosten eine Rolle spielen.

Doch „jetzt hat er erstmal die Chance auf ein neues Leben“, sagt Kneisel. Dass sich für ‚Jim Knopf‘ im Fall der Fälle auch schnell ein neues Zuhause finden lassen wird, zweifelt der Tierpfleger nicht an. „Er ist total die süße Knutschkugel“, dass die beiden Männer ihn gefunden und ins Tierheim gebracht haben, sei insofern das Beste, was ihm habe passieren können, nach dieser schlimmen Verletzung.

