Ersthelfer versuchen vergeblich ihn zu retten: Lkw-Fahrer verbrennt nach Unfall im Führerhaus

Von: Katarina Amtmann

Ein Lkw-Fahrer ist nach einem Unfall in Oberbayern in seinem Führerhaus verbrannt. Es war ein belastender Einsatz für die Rettungskräfte.

Schrobenhausen - In Oberbayern hat sich ein schreckliches Unglück ereignet. Nach einem Unfall auf der ST2045 in der Nähe von Schrobenhausen ist ein Lkw-Fahrer im brennenden Führerhaus ums Leben gekommen.

Unfall in Oberbayern: Lkw-Fahrer verbrennt nach Unfall im Führerhaus

Der Mann sei mit dem Lkw am Montag, 16. Januar, nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Ersthelfern sei es nicht gelungen, den Mann aus dem brennenden Wrack zu befreien. Zur Identität des Opfers machte die Polizei zunächst keine Angaben. Warum der Fahrer von der Straße abkam, war ebenfalls noch unklar.

„Das Führerhaus des Fahrzeugs hat sofort Feuer gefangen und der Fahrer war im Führerhaus eingeklemmt. Ich selber habe aus mehreren Kilometerentfernung auch schon die Rauchsäule gesehen. Also es hat richtig gebrannt“, zitiert Vifogra Christian Linden, Leiter der Polizeiinspektion Schrobenhausen.

Ersthelfer versuchen vergeblich Lkw-Fahrer nach Unfall zu retten

„Also bis die Kollegen von uns eingetroffen sind und die Feuerwehr auch, war das Fahrzeug schon in Vollbrand gestanden. Wir haben dann Ersthelfer angetroffen, die versucht haben, den Fahrer noch aus dem Fahrzeug zu befreien. Das war aber aufgrund der großen Flammeneinwirkung nicht mehr möglich“, wird Linden von dem Portal zitiert. Die Feuerwehr musste den brennenden Lkw erst löschen. Danach konnte der Rettungsdienst nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Ein Lkw-Fahrer verbrannte nach einem Unfall im Führerhaus. © vifogra / Haubner

Belastender Einsatz für Rettungskräfte: Lkw-Fahrer verbrennt nach Unfall im Führerhaus

Für die Polizisten sei der Einsatz nicht alltäglich gewesen. „Es waren insbesondere zwei junge Kollegen von unserer Dienststelle als Erstes da, die so was eigentlich noch nicht erlebt haben. Für die ist es schon beeindruckend und doch ein Gefühl der Hilflosigkeit, wenn man in dem Fall nicht mehr helfen kann“, so Linden weiter - eine belastende Situation: „Im Anschluss, werden wir dann auf der Dienststelle noch Gespräche führen. Das ist dann unter anderem auch meine Aufgabe, mit den Kollegen das auch noch einmal nachzubereiten, ob irgendwelche psychischen Belastungen aufgetreten sind.“ (kam)

