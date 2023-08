Wolf-Angriffe: Rettet ein neuartiges Duft-Halsband die Herden?

Von: Markus Christandl

Ein Schaf trägt das Kästchen mit den Wolf-Duftstoffen. © Federico Tettamanti/Studio Alpino

Die Bergbauern fürchten sich im gesamten Alpenraum vor Angriffen von Wölfen auf ihre Herden. Doch nun kommt aus der Schweiz ein Halsband, das Pheromone verteilt und helfen soll.

Graubünden – Ist das eine Lösung für den kaum zu befriedenden Konflikt zwischen Bergbauern und Wölfen in den Alpen? Derzeit laufen in Italien und in der Schweiz Versuche ab, die einen völlig neue Vorgehensweise im Herdenschutz zum Inhalt haben. Flapsig ließe sich dies als Schaf im Wolfspelz beschreiben, die Nutztiere verströmen dabei künstlich hergestellte Pheromone von Wölfen, das sind Botenstoffe, mit denen Tiere untereinander kommunizieren.

Ein Wolf sucht sich seine Beute oft in Schafherden. © Boris Roessler/dpa

Auf die Idee kamen die Schweizer Wissenschaftler Federico Tettamanti und Davide Staedler, als ihnen bewusst wurde, dass das Zusammenleben zwischen Bergbauern und Wölfen immer problematischer wurde. Es entstand der Ansatz einer Art Geruchsbarriere, „und auf ein Halsband mit Pheromonen“, sagt Tettamanti. Ende April wurden die ersten Halsbänder bei Schafen eines Bauern im Rovana-Tal im Tessin angelegt, dessen Herde schwer unter Wolfsangriffen gelitten hatte. Auch in der Folge wurde seine Tiere angegriffen, „doch nie Tiere, die Halsbänder trugen. Diese werden vom Wolf nicht angegriffen“, berichtet Tettamanti dem Corriere del Ticino.

Wölfe mieden Pheromon-Frisch-Fleisch: Nur ein Schaf wurde bislang angegriffen

Derzeit läuft das Testprojekt weiter, aber nicht nur auf einer Alm, sondern auf mehreren. 700 Schafe tragen dabei die Pheromon-Halsbänder, die aber auch anderen Nutztieren wie Kühen oder Ziegen angelegt werden können. Sie sollen Wölfen signalisieren: Hier lebt schon einer von uns! Bevor sie in an den Tieren ausprobiert worden waren, wurden Tests in Gehegen in der Schweiz und Österreich mit Fleischstücken durchgeführt. Ergebnisse zeigten dabei, dass mit Pheromonen behandeltes Frisch-Fleisch von Wölfen gemieden wurde. Verzog sich aber der Duft langsam, fielen die Wölfe über das Fleisch her.

Biologe Federico Tettamanti, der die Wolf-Untersuchung macht. © Federico Tettamanti/privat

Es folgte der Feldversuch: Auf mehreren Almen und Alpen in Italien und der Schweiz, und hier vor allem im Kanton Graubünden, wo zwölf Rudel leben, tragen seither die Schafe die Bänder. Aus einem Kästchen verströmen die Tiere dabei die künstlich hergestellten Wolfspheromone. Nur ein so ausgestattetes Tier wurde bislang angegriffen. Davide Staedler, der Partner von Tettamanti, ist Chemiker und stellt in seinem Labor die Duftstoffe her. Per DNA-Analyse wurde dabei das Wolfshormon entschlüsselt und reproduziert. Irgendwann könnte der Wolf aber merken, dass er getäuscht werden soll und der Geruch künstlich ist. Deswegen wird die Rezeptur ständig angepasst. Wobei dann eines der Pheromon-Kästchen, die Schafe mit den Schellen um den Hals tragen, in der Testphase mit einem Betrag von rund 25 Euro zu Buche schlägt.

Große Ziele gesetzt: 60 Prozent der Attacken verhindern

Erste Zwischenergebnisse stimmen jedenfalls hoffnungsfroh. Ende September sollte dann endgültige Resultate vorliegen und statistisch ausgewertet werden. Bergbauern, die von den Versuchen etwas mitbekommen haben, melden sich bereits in ihrer Not von selbst bei den Wissenschaftlern.

„Sie wollten es versuchen, da sie keine andere Lösung mehr sehen“, berichtet Tettamanti. Er betont aber auch, dass das Wolfs-Halsband keine Lösung ist, einen Komplettschutz zu erreichen. „Unser Ziel besteht darin, die Angriffe um 50 bis 60 Prozent zu reduzieren. Was für mich schon ein großer Erfolg ist.“ Und dann ja auch für das Zusammenleben auf den Almen zwischen Raubtier und Mensch verbessert.

