Schwere Gewitter ziehen aktuell durch Bayern - in diesen Landkreisen kracht es

Von: Klaus-Maria Mehr

Teilen

Ein aktuelles Bild vom Wallberg mit Blick über den Tegernsee bis nach München. Von links zieht aktuell eine Gewitterfront Richtung Nordosten. Auch die DWD-Warnkarte leuchtet bereits. © foto-webcam.org/DWD

Feuchte Meeresluft sorgt am Samstag für erhöhtes Gewitterpotenzial in Bayern. In mehreren Landkreisen gibt es bereits eine Gewitterwarnung.

Update, 23. Juli, 19.03 Uhr: Nachdem die große Gewitterfront über Niederbayern bis Passau gewandert ist, hat sie Bayern Richtung Österreich und Tschechien verlassen. Die meisten Warnungen wurden aufgehoben. Auch die Warnung für München und Umland gilt seit 19 Uhr nicht mehr.

Update, 23. Juli, 18.01 Uhr: Aktuell liegt eine DWD-Warnung vor starkem Gewitter vor. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h, dazu Starkregen und Hagel. Die Warnung gilt auch für den Landkreis München sowie die umliegenden Landkreise Starnberg, Fürstenfeldbruck, Dachau, Freising, Erding und Ebersberg.

Update, Samstag, 23. Juli, 15.33 Uhr: Neue Gewitterwolken ziehen aktuell über Bayern auf. Der DWD warnt vor Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² in kurzer Zeit sowie Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h und kleinkörnigen Hagel. Betroffen ist aktuell der Norden Schwabens sowie das nördliche Oberbayern. Aktuell wird vor Gewittern in folgenden Landkreisen gewarnt:

Schwere Gewitter am Samstagnachmittag: Diese Landkreise in Bayern sind betroffen

Neu-Ulm

Günzburg

Stadt und Landkreis Augsburg

Donau-Ries

Aichach-Friedberg

Neuborg-Schrobenhausen

Eichstätt

Ingolstadt

Update, 22. Juli, 22.10 Uhr: Eine weitere Gewitterfront zieht über den Bodensee ins Allgäu. Die Warnung vor schweren Gewittern im Süden Bayerns wurde um eine Stunde auf bis 23 Uhr verlängert.

Update, 22. Juli, 21.23 Uhr: Die Unwetterfront wandert weiter über Bayern und wird breiter. Schwere Unwetter sind aber bisher ausgeblieben, die DWD-Warnung vor Gewittern wurde um eine Stunde erweitert. Sie gilt nun bis 22 Uhr, auch noch in den unten stehenden Kreisen (siehe Erstmeldung). Zudem wird in folgenden Landkreisen vor Gewitter gewarnt:

Gewitter in Bayern: In diesen Landkreisen besteht aktuell Gefahr

Südlicher Landkreis München

Südlicher Landkreis Ebersberg

Rosenheim

Traunstein

Berchtesgadener Land

Erstmeldung, 22. Juli, 19.33 Uhr: Tegernsee/München - Eine größere Gewitterfront hat über den Tiroler Alpen während der frühen Abendstunden Kraft gesammelt. Nun zieht das Unwetter nach Bayern. Ein Blick vom Wallberg (siehe Artikelbild oben via foto-webcam.org) zeigt eindrücklich, wie die Unwetter-Front gerade von Südwesten sehr gemächlich Richtung Nordosten zieht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat aktuell eine Gewitterwarnung für folgende Landkreise herausgegeben:

Gewitter-Warnung in Bayern: Diese Landkreise sind betroffen

Garmisch-Partenkirchen

Weilheim-Schongau (östlicher Teil)

Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

Unwetterfront über Bayern: Warnung vor Sturmböen, Hagel und viel Niederschlag

In den betroffenen Regionen warnt der DWD vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 85 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² in kurzer Zeit und Hagel.

Nach aktuellen Prognosen zieht das Gewitter im äußersten Süden Bayerns die Grenze entlang nach Osten, bzw. Nordosten. München und Regionen weiter nördlich sind erstmal nicht betroffen. Experten warnten bereits vor deutlich schwülerer Luft, die nach Bayern zieht. Auch in den kommenden Tagen bleibt die Gewittergefahr deshalb hoch.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.