Schwelbrand im Klinikum Augsburg: Notaufnahme muss schließen

An zwei Stellen gleichzeitig ist am Mittwoch im Augsburger Krankenhaus ein Schwelbrand ausgebrochen. Die Notaufnahme musste daraufhin schließen.

Augsburg - Im Krankenhaus von Augsburg ist am Mittwoch ein Schwelbrand ausgebrochen. Die Notaufnahme habe deswegen kurzzeitig schließen müssen, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Patienten und Pfleger im ersten Obergeschoss eines Gebäudeteils wurden in einen sicheren Abschnitt der Klinik gebracht. Verletzt wurde niemand.

Der Schwelbrand war laut Feuerwehr an zwei Stellen im ersten und dritten Obergeschoss entstanden. Dort werde zurzeit umgebaut. Wie ein Polizeisprecher sagte, waren Kokosmatten in Brand geraten, die in einem Spalt zwischen zwei Gebäudeteilen steckten. Die Einsatzkräfte setzten sogenannte Löschlanzen ein, um den Brand zu bekämpfen. Weshalb es dazu kam, stand zunächst noch nicht fest.

dpa