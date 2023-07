Schwer verletzt: Bub (9) stürzt in Bayern beim Spielen durch Lichtkuppel

Von: Katarina Amtmann

Er wollte einen Ball von einem Flachdach holen und ist auf einer Lichtkuppel eingebrochen. Der Junge stürzte mehrere Meter in die Tiefe.

Aidenbach - Am Montagabend, 17. Juli, ereignete sich in Aidenbach (Landkreis Passau) ein Unfall, bei dem ein neunjähriges Kind schwer verletzt wurde. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Kind stürzt in Bayern durch Lichtkippel - Junge (9) schwer verletzt

Gegen 20 Uhr stürzte das Kind im Innenhof eines Gebäudes am Marktplatz etwa vier Meter tief in einen leerstehenden Geschäftsraum. Das Kind wurde vor Ort erstversorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen.

Nach den bisherigen Ermittlungen spielten mehrere Kinder und Jugendliche im Innenhof des Gebäudekomplexes. Laut Zeugenaussagen wollte der Neunjährige einen Ball von einem Flachdach holen. Beim Betreten der dort befindlichen Lichtkuppel brach diese ein, und das Kind stürzte mehrere Meter in den darunter liegenden Lagerraum.

Ein Kind wurde in Bayern bei einem Unfall schwer verletzt. Es kam per Hubschrauber in eine Klinik (Symbolbild).

Junge stürzt in Aidenbach durch Lichtkuppel - Schwer verletzt mit dem Hubschrauber in die Klinik

Ein aufmerksamer Zeuge verständigte umgehend die Polizei und den Rettungsdienst. Die Beamten der Polizeiinspektion Vilshofen sicherten vor Ort Spuren an der Unglücksstelle und nahmen erste Zeugenaussagen auf.

„Zur genauen Ursache des Sturzes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, die Ermittlungen der Polizei, die derzeit in Richtung Unfallgeschehen laufen, dauern an“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

