Schwere Gewitter in Bayern: Verletzte bei Blitzeinschlag in Hausdach – Besucher von Volksfest überrascht

Unwetter im Freistaat

+ © vifogra / Goppelt Ein Blitz ist in ein Hausdach in Mittelfranken eingeschlagen. Die Feuerwehr musste den Brand löschen. Es gab drei Verletzte. © vifogra / Goppelt

Das Gewitter am Sonntagabend hat weite Teile Bayerns überrollt. In Mittelfranken forderte der Blitzeinschlag in ein Hausdach drei Verletzte. Auch ein denkmalgeschützter Baum brannte nieder.

Muhr am See/ Nürnberg – Ein Gewitter ist am Sonntagabend (23. April) über Bayern gezogen. Auf dem Frühlingsfest in Nürnberg überraschte der plötzliche Starkregen bereits in den frühen Abendstunden die Besucher. Im Landkreis Aichach-Friedberg brannte ein denkmalgeschützter Baum vollkommen aus, nachdem er von einem Blitz getroffen worden war.

Auch in Muhr am See schlug am Abend der Blitz ein. Dort traf er das Dach eines Wohnhauses und forderte drei Verletzte: Einen 13-jährigen Jugendlichen und zwei Erwachsene, die mit Hochspannungstraumata und Knalltrauma in ein Krankenhaus eingeliefert wurden.

Gewitter rollen über Bayern: Drei Verletzte nach Blitzeinschlag in Hausdach

„Plötzlich war ein Donner dabei wie so eine Silvesterrakete. Das hat so gezischt und dann hat es einen Schlag getan und dann hat es nicht lang gedauert, dann ging schon die Sirene“, schilderte Anwohner Günter Nickel den Blitzeinschlag in Muhr am See gegenüber vifogra.de. In der mittelfränkischen Gemeinde im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen hatte es am Sonntagabend den Dachstuhl eines Wohnhauses erwischt, er fing Flammen. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten sofort aus.

„Also die Anfahrt war schon erschwert durch den hohen Blitzanteil des Unwetters und des Starkregens“, teilte der zuständige Einsatzleiter des Rettungsdiensts, Markus Schrötz im Interview mit vifogra.de mit. Dennoch gelang es der Feuerwehr, den Brand zu löschen. Die sieben Bewohner hatten sich bereits aus dem Haus gerettet, drei Kinder und vier Erwachsene. Drei Personen davon erlitten leichte Verletzungen. Ein 13-Jähriger und eine Frau (46) mussten mit einem Hochspannungstrauma ins Krankenhaus gebracht werden, ein 45-jähriger Mann erlitt ein Knalltrauma und wurde ebenfalls in der Klinik behandelt.

„In der Folge eines Blitzeinschlages, wenn man die Hände an Metalloberteilen hat, kann es zu diesem Hochspannungstrauma kommen, da der Blitz ja über mehrere Teile ins Haus gelangt“, erklärte Schrötz, „und dann gibt es Verbrennungen an Händen und Füßen oder an den Ein- und Austrittsstellen.“

Unwetter im Freistaat: Denkmalgeschützte Linde und Frühlingsfest betroffen

Auch am schwäbischen Obermauerbach im Landkreis Aichach-Friedberg schlug am Sonntagabend der Blitz ein. Getroffen hat das Unwetter dort eine historische Linde, die unter Denkmalschutz steht. Trotz Versuchen der Feuerwehr, den Brand zu bezwingen, muss der Baum gefällt werden. Die Flammen hatten sich zu weit in die inneren Hohlräume des Baums vorgefressen. „Es waren teilweise bei 30 Zentimeter dicken Stämmen nur noch vier Zentimeter außen rumgestanden. Der Rest war hohl und ist innen schon massiv angebrannt“, erklärt David Assmus, Einsatzleiter der Feuerwehr Aichach vifogra.de. In Absprache mit dem Umweltamt wurde die Fällung entschieden.

Auf dem Frühlingsfest in Nürnberg wurden die Besucherinnen und Besucher lediglich von dem einsetzenden Starkregen überrascht. Viele eilten über den Festplatz und suchten unter den Überdachungen Schutz. Die Fahrgeschäfte drehten sich dennoch weiter.

