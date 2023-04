Schwere Kritik an Markus Söder – nach Abschuss-Aussage über Wölfe in Bayern

Von: Kathrin Ostroga

Ein Tweet von Markus Söder geht aktuell bei Twitter viral. Die User sind über seine Aussagen zum Abschuss von Wölfen nicht sehr erfreut.

Bayern – „Der Schutz des Menschen vor Wölfen und Bären steht an erster Stelle!“, so beginnt Markus Söder von der CSU einen Tweet zum Thema Wildtierausbreitung in Bayern. Er scheint sich absolut im Recht zu sehen, was seine Ansicht, „weg mit den Raubtieren“ betrifft. Doch die User im Netz und somit auch Wähler sehen die Debatte ein bisschen anders.

Söder sorgt für Shitstorm auf Twitter – „Entnahme“ von Wölfen soll „deutlich vereinfacht“ werden

Der Politiker stattete der Gemeinde Oberaudorf nahe der österreichischen Grenze einen Besuch ab. Hier wurden kürzlich Weidetiere gerissen. „Der #Wolf gehört hier nicht her“, meint Söder auf Twitter. Doch es geht noch weiter. Die Staatsregierung habe die „Entnahme“ von Wölfen „deutlich vereinfacht“.

„Unsere Alm- und Weidewirtschaft muss bewahrt werden vor der Gefahr durch falsch verstandenen Raubtierschutz. Sie prägt unsere jahrhundertealte Kulturlandschaft“, meint Söder. Die Regierung würde fest an der Seite der Landwirte stehen. „In Bayerns herrlicher Natur muss man sich ohne Angst frei bewegen und nachhaltig wirtschaften können“, schließt der Politiker auf Twitter ab.

Doch Söder scheint seine Rechnung ohne die User auf Social-Media gemacht zu haben. „Markus Söder ist ein großer Populist, dem das Wasser vor den Wahlen wohl bis zum Halse steht“, schreibt ein Nutzer unter dem Beitrag. „Gut, dass der Wolf schon immer nach Deutschland gehört hat, genauso wie Bären, Otter oder Wisents. Der Mensch ist der rostige Fremdkörper in der Natur“, meint ein anderer.

„Euphemismus für Abknallen“ – Twitter-User wüten unter Söder-Beitrag

Doch der Shitstorm bei Twitter geht noch weiter: „Entnahme auch hier nur Euphemismus fürs Abknallen“, heißt es in einem Kommentar. „Das muss diese christliche Bewahrung der Schöpfung sein“, meint ein weiterer Nutzer. „Es wurden Weidetiere gerissen, keine Menschen. Menschen haben sich lediglich die Mäuler zerrissen“, fasst ein User zusammen.

In Bayern dreht sich die Abschuss-Debatte scheinbar aktuell mehr um Bären, als um Wölfe. Im Landkreis Rosenheim hat ein Bär zuletzt für Aufsehen gesorgt, weil er mehrere Weidetiere gerissen haben soll. Prompt wurde der Freistaat dafür auch auf Twitter aufs Korn genommen.

