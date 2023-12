Schwerer Arbeitsunfall in Oberbayern: Nachbarin hört Hilfeschreie

Von: Katarina Amtmann

Ein Stapel Spanplatten war auf ihn gefallen. Der 32-Jährige war zum Zeitpunkt des Unfalls allein, weshalb er laut um Hilfe schrie.

Königsmoos - Ein 32 Jahre alter Mann ist in einem Betrieb im oberbayerischen Königsmoos (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) von einem Stapel Spanplatten lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei informierte am Freitag, 15. Dezember, über den Vorfall. Der Mann hatte am Donnerstag den Spanngurt der an der Wand lehnenden Platten gelöst. Daraufhin fiel der Stapel nach bisherigen Erkenntnissen auf ihn.

In Bayern hat sich ein schwerer Arbeitsunfall ereignet (Symbolbild). © IMAGO / onw-images

Arbeitsunfall in Oberbayern: Nachbarin hört Schreie

Da er zu diesem Zeitpunkt allein war, machte er durch laute Hilferufe auf sich aufmerksam. Eine Nachbarin hörte ihn schließlich. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der Mann ins Krankenhaus transportiert. Die Polizei konnte zunächst keine Auskunft über seinen Gesundheitszustand geben. (kam/dpa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.