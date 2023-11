Schwerer Auffahrunfall auf A9: Frau stirbt – drei weitere Verletzte

Von: Leyla Yildiz

Die A9 bei Manching war nach einem Auffahrunfall komplett gesperrt. © David Young/dpa/Symbolbild

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 9 kam eine Frau ums Leben. Drei weitere Insassen wurden schwer verletzt.

Manching - Ein Auffahrunfall auf der A9 in Oberbayern hat ein Todesopfer gefordert und drei weitere Personen schwer verletzt. Laut einem Sprecher der Polizei wurde das vordere Fahrzeug am Sonntag, 12. November, durch den Aufprall von der Straße der A9 nahe Manching (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) geschleudert. Es überschlug sich mehrere Male.

Auffahrunfall auf A9: Drei Menschen schwer verletzt, eine Frau stirbt

Der Fahrer und die Beifahrerin des vorderen Autos erlitten schwere Verletzungen. Die auf der Rückbank sitzende Frau verlor ihr Leben. Auch der Fahrer des nachfolgenden Fahrzeugs wurde schwer verletzt. Ein Helikopter transportierte die Verletzten in ein Krankenhaus. Die A9 in Richtung Nürnberg musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Untersuchungen zum genauen Unfallablauf und zur Höhe des entstandenen Schadens sind noch im Gange. (ly/dpa)

Am Dienstagmorgen, 7. November, ereignete sich ebenfalls ein schlimmer Unfall auf der A9 nahe Ingolstadt.

