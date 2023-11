Schwerer Unfall mit Linienbus voller Schüler in Niederbayern: Fünf Schwerverletzte

Von: Elisa Buhrke

Bei einem Unfall in Niederbayern wurden 15 Menschen verletzt. Nach Angaben der Polizei befanden sich 13 Schüler an Bord.

Laberweinting – Beim Unfall eines Linienbusses in Niederbayern sind am Mittwoch (15. November) insgesamt 15 Menschen verletzt worden. Darunter zehn Leicht- und fünf Schwerverletzte, berichtet die Polizei Niederbayern über die Plattform X (ehemals Twitter). Nach Polizeiangaben befanden sich 13 Schülerinnen und Schüler mit an Bord. An der Unfallstelle ist bis in die Abendstunden mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Ein Schulbus ist in Niederbayern in einen Straßengraben gefahren. Fünf Personen wurden schwer verletzt. (Symbolbild) © IMAGO / Becker&Bredel

Busunfall in Niederbayern mit Schülern an Bord: Fünf Schwerverletzte

Der Bus war demnach am frühen Nachmittag von einer Kreisstraße bei Laberweinting (Landkreis Straubing-Bogen) abgekommen und in den Straßengraben gefahren. Ursache und der genaue Hergang des Unfalls blieben zunächst unklar. Um den Bus zu bergen und die Unfallopfer zu versorgen, wurde die Straße gesperrt.

