Schwerer Raubüberfall in Oberbayern: Polizei leitet Großfahndung ein

Von: Adriano D'Adamo

Fünf maskierte Männer haben in Rechtmehring einen Mann in seiner Wohnung überfallen. Die Polizei hat eine Großfahndung eingeleitet, doch die Täter sind weiterhin auf der Flucht.

Rechtmehring – Am frühen Sonntagmorgen (10. September) haben fünf bislang unbekannte Täter einen Mann in seiner Wohnung überfallen und einen Geldbetrag im mittleren vierstelligen Bereich entwendet. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung der Polizei konnten die Täter bisher nicht gefasst werden. Nun hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Fünf maskierte Männer drangen in die Wohnung ein (Symbolbild). © IMAGO/Michael Bihlmayer

Einbruch mitten in der Nacht: Männer bedrohten Bewohner

Gegen 03.30 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, der einen Raubüberfall in Rechtmehring im Landkreis Mühldorf am Inn meldete. Fünf maskierte Männer, einer davon mit einer Handfeuerwaffe ausgestattet, drangen in die Wohnung eines Bewohners der Hauptstraße in Rechtmehring ein. Sie überrumpelten den Mann im Schlaf und bedrohten ihn. Nachdem sie Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich erbeutet hatten, flüchteten die Täter.

Der Überfallene blieb zum Glück unverletzt und war zum Zeitpunkt des Überfalls allein in seiner Wohnung. Nach Eingang des Notrufs leitete die Polizei sofort eine Großfahndung ein, an der zahlreiche Streifenwagen der Polizeiinspektion Waldkraiburg und umliegender Dienststellen beteiligt waren. Leider blieb die Fahndung bisher ohne Erfolg. Noch am selben Tag übernahm der Kriminaldauerdienst der Kripo Traunstein die ersten Ermittlungen in dem Fall.

Zeugenaufruf gestartet: Wer kann Hinweise liefern?

Die fünf Täter sind nach ersten Erkenntnissen Männer und waren alle maskiert. Sie könnten mit einem Auto geflüchtet sein, da der Überfallene kurz nach ihrer Flucht aus der Wohnung quietschende Reifen hörte .Die Ermittlungen wegen schweren Raubes werden vom zuständigen Fachkommissariat K2 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein durchgeführt. Die Ermittler bitten um Hinweise von möglichen Zeugen:

Laut Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern fuhr das Auto mit überhöhter Geschwindigkeit. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn unter der Telefonnummer 08631 36730 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.