A3 nach schwerem Unfall voll gesperrt: Lkw gerät in Brand – eine Person stirbt

Von: Tanja Kipke

Einer der Lkw geriet bei dem Unfall auf der A3 in Brand. © Vifogra

Am Mittwochmorgen ereignete sich ein schwerer Unfall mit drei Lkw auf der A3. Eine Person verlor dabei ihr Leben. Die Autobahn ist aktuell voll gesperrt.

Rosenhof – Ein Mensch ist bei einem Auffahrunfall mit drei Lastwagen auf der Autobahn 3 im Landkreis Regensburg ums Leben gekommen. Ein Fahrer sei am Mittwochmorgen schwer verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Ein Lastwagen geriet zudem in Brand. Weitere Details waren zunächst noch unklar.

Vollsperrung der A3 nach schwerem Lkw-Unfall

Die Polizei sperrte die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Rosenhof und Wiesent in beide Richtungen. Es gebe erhebliche Auswirkungen auf den Berufsverkehr, sagte der Sprecher. Der Unfall geschah in etwa auf Höhe der Autobahnbrücke über die Donau, kurz vor der Anschlussstelle Wörth a.d.Donau/Wiesent. Dort komme es zu erheblichem Stau.

Eine Person sei getötet und mindestens eine weitere Person schwer verletzt, heißt es im ersten Einsatzbericht der Verkehrspolizei Regensburg. „In der Folge fing mindestens ein LKW Feuer und brannte weitgehend aus.“ Polizei, Rettungskräfte, Feuerwehr und die Autobahnmeisterei seien mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Einsatzkräfte bitten darum, die Rettungsgassen weiterhin freizuhalten.

Unfallhergang und Details weiterhin unklar

Die Vollsperrung wird wohl noch einige Zeit andauern. Der Verkehr wird an der AS Rosenhof (für die Fahrtrichtung Passau) und an der AS Kirchroth (für die Fahrtrichtung Nürnberg/Regensburg) ausgeleitet. Die Ausfahrten Wörth a.d.Donau/Wiesent und Wörth a.d.Donau-Ost sind jeweils gesperrt.

Die Unfallursache sei noch unklar. Auch über weitere Details zu den beteiligten Personen könne die Polizei noch keine Auskunft geben. Die Ermittlungen laufen. (tkip)