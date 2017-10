Schwerer Unfall auf Bundesstraße im Kreis Landshut

Zwei Frauen sind bei einem Frontalzusammenstoß ihrer Autos zwischen Essenbach und Ergoldsbach (Landkreis Landshut) lebensgefährlich verletzt worden.

Landshut - Ein Fahrzeug kam durch den Aufprall am Samstagabend von der Fahrbahn der Bundesstraße 15 ab und blieb im angrenzenden Feld stehen, wie die Polizei in der Nacht zum Sonntag mitteilte. Die 20-jährige Fahrerin wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Der andere Wagen mit einer 19-jährigen Fahrerin kam 100 Meter weiter in einer Böschung zum Stehen. Beide Frauen kamen mit lebensgefährlichen Verletzungen per Hubschrauber in Kliniken.

