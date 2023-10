Auf Spielplatz in Oberfranken: Mädchen (9) durch herabfallende Eisenstange schwer verletzt

Ein 9-jähriges Mädchen wurde durch eine Eisenstange schwer verletzt. Ihr Gesundheitszustand hat sich inzwischen gebessert. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Auf einem Spielplatz in Oberfranken wurde ein Mädchen durch eine herabfallende Stange schwer verletzt. Zunächst soll sie in akuter Lebensgefahr geschwebt sein.

Altendorf – Eine tragische Situation ereignete sich in Oberfranken, als eine mehr als drei Meter lange Eisenstange von einem Spielgerät herabfiel und eine Neunjährige schwer verletzte. Das Mädchen war zusammen mit einer Freundin auf einem Spielplatz in Altendorf (Landkreis Bamberg) an einer Hochwippe, als sich eine Schraube löste und die Stange auf den Kopf des Kindes stürzte, wie die örtliche Polizei am Freitag, 20. Oktober, mitteilte.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung laufen – Verbesserung des Gesundheitszustands des Mädchens

Nach dem Vorfall am Donnerstag waren die Ermittler zunächst von einer akuten Lebensgefahr für das Mädchen ausgegangen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Am Freitag habe sich ihr Zustand jedoch stabilisiert und sie erhole sich den Umständen entsprechend. Ihre Freundin, die sich ebenfalls auf der Hochwippe befand, blieb unverletzt. Erst vor wenigen Wochen kam es im Europa-Park zu einem Unfall - auch hier ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Die genaue Ursache für das Lösen der Schraube blieb zunächst unklar und ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen, bei denen gegen Unbekannt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt wird. Ein Sonderbeauftragter überprüfe, ob das Spielgerät ordnungsgemäß gewartet und kontrolliert worden sei, erklärte der Polizeisprecher. Der betroffene Spielplatz wurde auf Anweisung der Gemeindeverwaltung bis auf Weiteres gesperrt.

