Zehnmal so schnell wie erlaubt: Mann rast auf Polizeibeamte zu - brenzlige Situation folgt

Von: Tanja Kipke

Das Auto fuhr ungebremst auf einen Lkw auf. Alle vier Insassen wurden verletzt. © Markus Leitner/BRK

Vier Verletzte, 50.000 Euro Schaden: Ein betrunkener Mann raste auf Grenzbeamte in Bayern zu und krachte anschließend ungebremst in einen Lkw.

Bad Reichenhall - Es war eine knappe Angelegenheit. Am Walsberg auf der A8 im Berchtesgadener Land raste am Samstagabend (9. April) ein Autofahrer auf Polizeibeamte der Grenzkontrolle zu. Mit 100 km/h anstatt der vorgegebenen Schrittgeschwindigkeit von 10 km/h. Der 23-jährige Fahrer wechselte vor der Grenzkontrolle „völlig unerwartet“ die Spur und steuerte direkt auf die Beamten der Bundespolizei zu, wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) am Sonntag berichtet. Die Polizisten reagierten geistesgegenwärtig und sprangen noch rechtzeitig zur Seite, nachdem der Fahrer ihre Anhalte-Zeichen ignoriert hatte.

Schwerer Unfall in Bayern: Betrunkener 23-Jähriger kracht ungebremst in Lkw

Der Renault Clio des 23-Jährigen krachte anschließend „ungebremst in das Heck eines Sattelzugs, der gerade die Kontrollstelle passierte“. Laut BRK ergab ein Alkohol-Test des Fahrers einen Wert von 1,5 Promille, weshalb die Polizei seinen Führerschein sicherstellte und ein Strafverfahren einleitete. Durch den Aufprall seien alle vier Insassen des Clio mittelschwer verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte sie in nahegelegene Krankenhäuser. Die Polizisten und der Lkw-Fahrer blieben unverletzt.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 50.000 Euro. Der in Frankreich zugelassene Renault war ein Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Leitstelle Traunstein schickte das Bayerische und das Österreichische Rote Kreuz mit jeweils zwei Rettungswagen aus dem Berchtesgadener Land und aus Salzburg, den Einsatzleiter Rettungsdienst und den Löschzug Marzoll der Freiwilligen Feuerwehr Bad Reichenhall zum Unfallort. Es kam durch den Unfall zu keinen nennenswerten Behinderungen und auch keinen Verzögerungen bei den Grenzkontrollen, so das BRK. (tkip)