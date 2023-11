Schwerer Unfall in Bayern: Autofahrer unter Alkoholeinfluss fährt Fußgänger um – und flieht

Von: Felix Herz

In Neuötting hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein alkoholisierter Autofahrer kollidierte mit einem Fußgänger – und entfernte sich dann zunächst unerkannt vom Unfallort. (Symbolbild) © Maximilian Koch / IMAGO

Der verletzte Fußgänger überlebt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Kriminalpolizei übernommen.

Neuötting – In der späten Sonntagnacht (19. November) ereignete sich auf der Ludwigstraße in Neuötting ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Autofahrer kollidierte mit einem 42-jährigen Fußgänger und flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den erheblich verletzten Mann zu kümmern.

Autofahrer war alkoholisiert – und floh vom Unfallort

Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein und konnte den flüchtigen Fahrer in einer nahegelegenen Tiefgarage bei seinem abgestellten Fahrzeug vorläufig festnehmen. Es ergaben sich Hinweise, dass der Mann sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt hatte.

Der ebenfalls alkoholisierte Fußgänger wurde durch den Unfall erheblich verletzt und zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass seine Verletzungen nicht lebensgefährlich waren, wie zunächst befürchtet.

Nach schwerem Unfall im Landkreis Altötting: Kriminalpolizei ermittelt

Beide Männer sind im Altöttinger Landkreis wohnhaft. Die örtliche Polizeiinspektion Altötting leitete die Ermittlungen ein, unterstützt von umliegenden Polizeidienststellen. Aufgrund der zunächst unklaren Delikteinstufung übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die Untersuchungen zum Unfallhergang noch in der Nacht. Die weitere Sachbearbeitung liegt nun in den Händen des Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein.

